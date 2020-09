Café blijkt brandhaard corona, 51 besmettingen te linken aan kroeg

Café van Rijn blijkt een brandhaard te zijn. Maar liefst 51 coronabesmettingen in de periode tussen 5 en 28 augustus zijn te linken aan de kroeg. Door die besmettingen zitten maar liefst 230 mensen in quarantaine, zegt de GGD Gelderland-Zuid.

Cafe van Rijn moest begin september sluiten nadat er zeker zeven besmettingen met het coronavirus waren vastgesteld rondom het café. Een van hen was een personeelslid. Maar inmiddels zijn er veel meer besmettingen die te herleiden zijn naar Van Rijn. "Uit ons bron- en contactonderzoek blijkt dat tussen 5 en 28 augustus 51 besmettingen zijn te linken aan het café", zo meldt een woordvoerster van de GGD.

Daarnaast zitten er nu 230 mensen in quarantaine. Zij hebben meer dan 15 minuten nauw contact gehad, dus binnen anderhalve meter, met mensen die in Van Rijn zijn geweest. "Het zijn niet alleen maar mensen die in Van Rijn zijn geweest en ook niet alleen maar studenten. Maar over het algemeen is die groep wel onder de 25 jaar", aldus de GGD.

'Niet geschrokken, wel vervelend'

De eigenaar van Café van Rijn, Freek Hartgring, is niet geschrokken van de cijfers van de GGD. "Nee, dat niet. Ik vind het wel heel vervelend. Maar ik merk ook dat jongeren het zelf niet zo erg vinden als ze besmet zijn. Ze worden er namelijk niet erg ziek van. Daarnaast denk ik dat er nog wel meer besmettingen zijn, maar dat sommigen zich niet mogen laten testen omdat ze geen klachten hebben. Dat betekent overigens niet dat ik mij niet aan de regels hoef te houden, hoor. Het was ook niet onlogisch dat wij dicht moesten, daar is geen irritatie over."

Hartgring, die zelf overigens nog zijn best doet om getest te worden, zegt dat de geconstateerde besmettingen vooral tijdens de introductieweek waren. "Daarmee zeg ik niet dat dat de besmetting niet bij ons is ontstaan, maar ze zijn overal in de stad geweest. Ik ben benieuwd of de GGD zegt of de besmettingen ook aan andere cafés te linken zijn. Het is vervelend dat wij als enige bedrijf hieraan gelinkt worden."

Plan van aanpak

Inmiddels is café van Rijn bezig met een plan van aanpak. Dat hebben ze maandagavond ingediend bij de gemeente. "We zijn nu een week dicht. De enige die er is, ben ik af en toe. En de andere mensen die werken aan een plan van aanpak. Die zijn overigens allemaal negatief getest. Daarnaast ga ik er niet vanuit dat het virus hier nog rondhangt", zegt Hartgring.

Nu het plan van aanpak is ingediend is het voor Van Rijn afwachten wanneer ze weer open mogen.

