Veiligheidsregio's beraden zich op intocht Sinterklaas

Het is nog de vraag of Sinterklaas zijn intocht overal in Gelderland kan vieren. Foto: ANP

Het duurt nog even, maar over twee maanden doet Sinterklaas zijn intrede weer in Nederland. Gezien de geldende coronamaatregelen is het ondenkbaar dat een opeengepakte mensenmassa de Sint welkom heet. De drie Gelderse Veiligheidsregio's denken dan ook na hoe ze de intocht het beste kunnen aanpakken.

Twee van de drie Veiligheidsregio's - verbanden waarin verschillende diensten samenwerken rondom openbare orde en veiligheid - zijn er nog niet uit. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zegt dat de intocht van Sinterklaas onderwerp van gesprek is. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar wordt deze maand nog verwacht.

Grote intocht in Arnhem komt er niet

In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besloten de samenwerkende burgemeesters recent (als eerste Veiligheidsregio) alle grootscheepse intochten af te blazen. Ter plekke handhaven is namelijk onmogelijk. Voorzitter Pieter Broertjes zei tegen NH Nieuws dat hij het maximum van 250 personen al te hoog vond en dat men koos voor concentratie op kleinere locaties: op scholen, in buurthuizen of bij sportverenigingen.

Net als de VNOG is ook de Veiligheidsregio Gelderland-Midden er nog niet uit. Een grote intocht van de Sint in Arnhem is geen optie, zo veel is al duidelijk. Hoe het dan wél moet, daar wordt nog over nagedacht en gesproken.

Duidelijkheid in Gelderland-Zuid

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de knoop al wel doorgehakt. Woordvoerder Annemarie Koop zegt dat de komst van de Sint in november doorgaat. "Maar niet in dezelfde vorm als in voorgaande jaren", benadrukt ze. "Het wordt lokaal maatwerk, waarbij we de vraag zullen stellen: wat kan er wél? Dat vraagt wat creativiteit."

Intochten zoals men die voor ogen heeft in de Gooi en Vechtstreek lijken ook hier niet ondenkbaar. Belangrijke voorwaarde voor het laten doorgaan van de intocht is dat de organisatoren de coronamaatregelen altijd in het achterhoofd houden. Zo moet onderling altijd anderhalve meter afstand worden bewaard. Koop zegt te hopen dat de verschillende evenementencoördinatoren van elkaar leren. "Misschien kan een gemeente waar Sinterklaas nog moet komen, leren van een gemeente waar hij al wel is geweest. Iedereen staat voor hetzelfde vraagstuk."

