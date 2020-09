Deze bakjes moeten voorkomen dat keukenafval in de grijze container belandt

Volgende week wordt de actie herhaald in Epe en Vaassen. Ook daar staat de afvalverwerker op 16 en 19 september met een stand op de markt. "Want het is zonde als mensen dat keukenafval bij het restafval gooien", zegt Friederike Kleijn van Circulus-Berkel.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Voor het gft betaal je in veel gemeenten minder of niets, terwijl je voor restafval wél betaald. Bovendien wordt het gft hergebruikt en dat is beter voor het milieu dan dat het verbrand wordt met het restafval."

Stank en maden

Veel mensen kiezen er voor groenafval bij het restafval te gooien omdat ze vinden dat de grote groencontainer niet vaak genoeg geleegd wordt. Zeker in de afgelopen periode gaf dat stank en veel maden. Mensen kiezen er dan voor om het groenafval bij het restafval te gooien omdat dat bijvoorbeeld eerder wordt opgehaald dan de groencontainer.

Je kunt volgens Kleijn van Circulus-Berkel echter ook op een ander manier stank en maden voorkomen. "Een krant onder in je container leggen bijvoorbeeld. Of klimop of lavendel in je bak leggen tegen de maden. Dat is namelijk giftig. Je bak niet in de zon zetten helpt ook."

Beter voor milieu

Groen en restafval gescheiden houden is in elk geval beter voor het milieu én beter voor je portemonnee. En het bakje dat op de markten wordt uitgedeeld bestaat ook nog uit gerecycled plastic en hennepvezels en wordt in Nederland geproduceerd.

"Dat illustreert waarom het scheiden van afval zo belangrijk is. Daarmee dragen we bij aan het verkleinen van de behoefte aan nieuwe plastics uit het buitenland en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen."