Bosuil bungelt boven beek in Gaanderen

"Het had niet veel langer moeten duren, want dan had hij het zeker niet overleefd", meldt de Dierenambulance op Facebook. Het dier bungelde boven de beek aan een visdraad. Daarnaast had de uil ook een vishaak in zijn vleugel zitten. Medewerkers van de ambulance hebben het dier uit zijn benarde positie gehaald en het visgerei verwijderd.



Vervolgens is de uil overgebracht naar het opvangcentrum voor roofvogels en uilen in Barchem. Hier kan de vogel bijkomen van het hachelijke avontuur. Hoe het nu met de uil gaat, is niet bekend.