ANALYSE | Vitesse zeker niet saai, maar niet klaar voor top vijf

Om niet te Arnhems (te negatief) te beginnen, eerst een positieve noot. Ten opzichte van het vorige seizoen voetbalt Vitesse veel meer met een idee. Trainer Thomas Letsch probeerde in de voorbereiding verschillende systemen uit. 4-4-2 met een ruit, 4-3-3, en voornamelijk 3-5-2, zoals de trainer de competitie zal starten.

In dat systeem lijkt iedereen te weten wat zijn taken zijn en er wordt bij vlagen georganiseerd gevoetbald. Het gaat echter niet altijd goed. Bij ADO Den Haag (oefenwedstrijd) was Vitesse de tweede helft volledig de weg kwijt en met een B-elftal ging het tegen SV Darmstadt, afgelopen zaterdag, ook niet goed.

Negen weken voorbereiding zorgden ervoor dat de Arnhemmers het idee van de Duitse trainer Thomas Letsch, het aanvallen en met veel energie spelen, wel snappen. Alleen de uitvoering blijkt vaak te moeilijk om lang vol te houden. Meer dan een helft is het vooralsnog bij elkaar niet gelukt.

Daarnaast zijn de trainingen ook met veel meer beleving en gevarieerder dan onder trainer Leonid Slutskiy, toen de training vaak bezigheidstherapie was. Je ziet dat er nu een gericht plan ligt achter de bezigheden. Zo wordt er ook veel meer op positiespel getraind.

Foto: Omroep Gelderland

De selectie

Vitesse heeft zich dit jaar nog niet aantoonbaar met veel kwaliteit versterkt. Openda begon goed, maar viel daarna terug. Duidelijk is dat de Belg snel is, maar hij staat ook niet bekend als doelpuntenmachine.

Voorin is Vitesse er qua kwaliteit misschien wel op achteruit gegaan, er is in ieder geval minder ervaring. Hoewel Openda, Broja en Buitink talenten zijn, hebben zij zich nog nooit een heel seizoen op het hoogste niveau kunnen bewijzen. Die ervaring hadden Linssen en Matavz wel.

Daarnaast is de selectie in de breedte niet sterker dan vorig seizoen. Als je naar de bank kijkt, zit daar met name jong talent. Op zich niks mis mee, maar van hen kun je niet verwachten dat zij de kar trekken. Bruns en Beerens zijn spelers met ervaring, maar Bruns heeft de laatste jaren nog niet aangetoond dat hij een basisspeler is en Beerens heeft na 1,5 jaar niet voetballen veel moeten inleveren.

De opstelling van de Arnhemmers lijkt wel duidelijk. Het wordt een 3-5-2 systeem. Remko Pasveer zal op doel staan. Centraal achterin wordt gekozen voor Jacob Rasmussen, Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi. Eli Dasa en Maximilian Wittek zullen de vleugels moeten bestormen. Tronstad, Tannane en Bero zijn de andere drie op het middenveld. Voorin zal in eerste instantie gekozen worden voor het duo Darfalou-Openda. .

Loïs Openda in de oefenwedstrijd tegen FC Volendam. Foto: Omroep Gelderland

De eigen jeugd staat vooralsnog, ondanks mooie woorden vanuit de directie, buitenspel. Er wordt vooral gekozen voor huurspelers. Patrick Vroegh, Million Manhoef, Daan Huisman, Thomas Buitink en Enzo Cornelisse zijn allemaal bankzitters bij de start van de competitie.

3-5-2, kan dat altijd?

3-5-2. Het systeem lijkt een vondst voor Vitesse. Tegen zwakkere tegenstanders, als Vitesse sterk is, dan heeft dit systeem rendement. Dan moeten de vleugelaanvallers van andere teams (die vaak 4-3-3, dus met drie spitsen spelen) vaak achter Wittek en Dasa aan rennen. Als ze dat lukt, is met drie man achterin spelen niet zo'n probleem. Maar als Vitesse een sterke tegenstander treft met drie spitsen, dan worden Dasa en Wittek vooral gedwongen tot het verdedigen. Er is dan ook zeker een kans dat Letsch zijn systeem tegen die ploegen gaat aanpassen en kiest voor een 4-4-2 met een ruit, of voor het traditionele 4-3-3.

Daarnaast is Bazoer van nature geen echte centrumverdediger. Het is afwachten hoe hij zich staande gaat houden en of hij zich aan zijn taken kan blijven houden. Bazoer houdt er ook van om veel met de bal te lopen. Dat kan funest zijn als hij centraal achterin speelt.

Riechedly Bazoer. Foto: Omroep Gelderland

Top 5?

De doelstelling voor Vitesse is dit jaar om de top vijf te halen. Als de Arnhemmers het niveau halen van de eerste helft PSV (1-1), de wedstrijd tegen Westerlo (4-2 winst) of Volendam (0-5), dan kan de ploeg zeker een goed seizoen beleven. Maar we hebben ook gezien dat Vitesse nog wisselvallig is. Wel is duidelijk dat Vitesse dit jaar niet saai is om naar te kijken. Het zal niet altijd goed zijn, maar er wordt soms leuk gevoetbald en daarmee kan de ploeg het iedereen moeilijk maken.

Dat ze de top vijf aankunnen is nog niet bewezen in de voorbereiding. Daarnaast lijken Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en ook Utrecht dit jaar in de breedte en kwalitatief sterker. Tel daar de wisselvalligheid van de Arnhemmers bij op, dan kom je tot de conclusie dat Vitesse zich moet gaan richten op plek zes of zeven.

Maar ook die geven recht op de play-offs voor Europees voetbal.