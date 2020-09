'Granaatlegger' verstuurde ook condoleancekaart en dreig-sms'jes, zegt OM

De 20-jarige man uit IJsselstein, die ervan wordt verdacht bij een zoon van een van de directeuren van fruithandel De Groot in Hedel een granaat voor de deur te hebben gelegd, zou ook een condoleancekaart en dreig-sms'jes hebben gestuurd aan de familie. Dat werd dinsdag duidelijk voor de rechtbank in Arnhem, waar de afpersingszaak voor het eerst werd behandeld.

De zwarte M75-handgranaat lag in Kerkdriel bij een appartementencomplex. Een krantenbezorgster zag het explosief op 13 januari liggen en waarschuwde de politie. Een graffiti met het getal 99 zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben gewezen op het huisnummer van het doelwit.

Bedoeld om af te gaan

Dat de granaat die bewuste ochtend niet is afgegaan, is niet uit te leggen, zo sprak de officier van justitie dinsdagochtend voor de rechtbank in Arnhem. Het explosief stond op scherp, want de veiligheidspal was verwijderd.

Een team van forensisch deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de granaat onderzocht en zegt dat het evengoed anders had kunnen uitpakken.

Condoleancekaart

Het OM denkt een sterke zaak te hebben. Dat is ook de reden waarom de rechtbank niet instemt met het verzoek tot schorsing van het voorarrest van de verdachte. De man van 20 zit sinds eind mei vast. Een vervolgzitting in deze zaak vindt vermoedelijk in december plaats. In ieder geval tot die datum blijft de verdachte in de cel.

Er zijn camerabeelden van de man in Kerkdriel, waar hij al op 8 januari een voorverkenning zou hebben gedaan. Ook ziet het OM hem nadien voortdurend met dezelfde auto (van zijn zus) vanuit de regio Utrecht terugkeren naar het dorp om daar allereerst het huisnummer van het doelwit - een lid van de bedreigde familie De Groot - op een muur van het appartementencomplex te kalken. Kort daarop is bij het gebouw de handgranaat neergelegd.

Dreig-sms'jes

Enkele dagen later zou de man zijn teruggekeerd om een soort van condoleancekaart in de brievenbus van hetzelfde adres te stoppen. Het OM noemt dit een regelrecht vervolg van de afpersing. Nog weer later schaft de verdachte in de regio Utrecht een telefoonkaart aan, om daarmee met zijn toestel dreig-sms'jes te versturen naar zijn doelwit, aldus justitie.

Of er een verband is met eerdere en latere afpersingen in de regio Rivierenland - waarbij telkens dezelfde familie of medewerkers van het fruitbedrijf doelwit lijken - staat nog niet vast. Het OM zou geen link hebben kunnen leggen.

