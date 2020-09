Museum Het Valkhof onderdeel van guerrilla-fotoproject Flipping The Bird

De in 1979 in Nijmegen geboren fotograaf Jaap Scheeren laat met zijn project Flipping the Bird op verschillende locaties levensgrote foto’s opduiken die samen een verhaal vertellen over de relatie tussen het menselijk handelen en de natuur. Scheeren organiseert dit project samen met het Besiendershuis. Museum Het Valkhof herbergt één van de zes foto’s.

Flipping the Bird is onderdeel van het Warming Up festival in september dat gaat over hoe de mens keuzes kan maken om in een goede verstandshouding te komen met natuur.

Platform

Het platform nodigt burgers, beleidsmakers, activisten, wetenschappers en dus ook kunstliefhebbers uit om op een andere manier in gesprek te gaan over het klimaat en hoe wij ons kunnen aanpassen om milieuveranderingen tegen te gaan.

De foto’s van fotograaf Scheeren in het verhalend beeldverslag Flipping the Bird laten de confronterende dialoog zien tussen mens en indrukwekkende flora en fauna. Het project vertelt over de continue dreiging van de stijgende waterspiegel, een consequentie van ons menselijk handelen en de keuzes die wij dagelijks maken.

Diverse locaties

De organisatoren roepen op om de fiets te pakken en langs de diverse locaties in Nijmegen te rijden waar de levensgrote foto's zijn te vinden, zoals onder andere LUX, het Honigterrein en het museum Het valkhof.