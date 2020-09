Baudet na mogelijke dreiging: 'Was bezorgd dat het publiek in gevaar zou zijn'

"Maar dat is nooit het geval geweest. Toen moesten we wachten tot de politie groen licht gaf en toen zijn we de zaal weer ingegaan", gaat de politicus verder. Met een onderbreking van bijna een uur kon de avond toch worden afgemaakt.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Helikopter boven Arnhem

Bij de politie kwamen signalen binnen dat drie mensen de orde wilden verstoren. Uiteindelijk bleek het loos alarm. "We nemen zulke signalen serieus, er hing ook een helikopter boven Arnhem. Uiteindelijk hebben we drie personen gecontroleerd, maar al snel bleek dat zij geen kwaad in de zin hadden", vertelt politiewoordvoerder Sven Strijbosch.

Uit wat voor hoek de bedreigingen kwamen werd tijdens de avond niet gezegd. Ook de politie wilde maandagavond geen duidelijkheid geven. "We begrijpen dat mensen dat graag willen weten, maar in verband met de veiligheid en het onderzoek kunnen we daar nu nog niets over zeggen. We zijn daar altijd voorzichtig mee", aldus Strijbosch.

Baudet is blij dat hij de avond tóch kon afsluiten. "Heel blij, ik ben trots op de politie en de beveiligingsdiensten. Die hebben dit zeer professioneel opgelost. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat we weer met de mensen konden zijn."

Zie ook: Bijeenkomst Forum voor Democratie in Arnhem stilgelegd om 'veiligheidsissue'