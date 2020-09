Bijeenkomst Forum voor Democratie in Arnhem stilgelegd vanwege 'veiligheidsissue'

Toch moest er even een 'kleine pauze' worden ingelast. "De muziek gaat aan. U kunt gewoon blijven", werd het publiek verteld.

Theo Hiddema en Thierry Baudet verlieten de zaal op het moment dat Vogelaar zijn verhaal deed. De beveiliging oogde op dat moment onrustig, zag een verslaggever van Omroep Gelderland. De organisatie kon op dat moment niet zeggen wat het 'veiligheidsissue' precies is.

Ondertussen speelde de band door. "De heren komen terug", zo werd telkens herhaald. Vervolgens betrad Arjan de Kok, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Gelderse Provinciale Staten, het podium voor zijn toespraak. Nog altijd zonder Hiddema en Baudet in de zaal.

Publiek mag deur niet uit

Rond 21.45 uur kwam Hiddema terug de zaal in en betrad het podium. Hij vertelde dat Baudet niet meer terug zou keren. Buiten loeiden de sirenes en vlogen helikopters, constateerde ook Hiddema.

"En nog een treurig bericht, jullie zijn gegijzeld", sprak Hiddema de zaal toe. "Jullie mogen namelijk ook de deur niet uit." Hiddema geeft aan 'de zaak niet te willen dramatiseren'. "Maar het geeft toch aan dat wij een partij zijn die enig ontzag opwekt." Ook Hiddema zelf mag naar eigen zeggen 'de deur niet uit'. "Dus ik zit hier met jullie."

'Er wordt geheimzinnig gecommuniceerd'

De aard van de bedreiging zegt hij zelf ook niet te kennen. "Er wordt heel geheimzinnig door breed geschouderde types via microfoontjes gecommuniceerd."

Voor Baudet wordt een vluchtroute bedacht voor 'degene die op de loer liggen', volgens Hiddema. "En dat zijn er meer dan één heb ik inmiddels begrepen." Maar na enkele minuten met het publiek in gesprek te zijn geweest, moest ook Hiddema de zaal verlaten en nam Vogelaar opnieuw het woord.

'Situatie onder controle'

Rond 22.20 uur laat de organisatie weten dat iedereen weer naar buiten en naar huis mag. Vooralsnog gaat de avond wel door. En even later keren ook Baudet en Hiddema weer terug. "We hebben het zekere voor het onzekere moeten nemen", legt Baudet uit. Maar de situatie is weer helemaal 'onder controle', verzekert hij. Het publiek is volgens Baudet 'op geen enkel moment' in gevaar geweest. "Heel vervelend dat dit moet gebeuren in Nederland en een reële situatie is. Maar het schept ook wel weer een bepaalde band om dit met elkaar mee te maken", merkt Baudet op, waarna het evenement werd vervolgt.

Politiehelikopter boven theater

Een politiewoordvoerder vertelt aan Omroep Gelderland dat het om een 'loos alarm' ging.