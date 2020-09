Lochemse wethouder overleeft motie van treurnis

De PvdA en het CDA in de gemeente Lochem hebben maandagavond een motie van treurnis ingediend tegen wethouder Henk van Zeijts van GroenLinks. Volgens de politieke fracties heeft de wethouder informatie achtergehouden of onjuist geïnformeerd in twee dossiers.

De twee partijen nemen het de wethouder kwalijk dat hij dit jaar de gemeenteraad niet geïnformeerd heeft over de verlening van het contract met afvalverwerker Circulus Berkel.

Daarnaast heeft de wethouder de gemeenteraad volgens de partijen onjuist of onvolledig geïnformeerd over problematische inpasbaarheid van zonnepark Bekenschot in Barchem. Vlak voor de zomer werd duidelijk dat de provincie aan de gemeente heeft laten weten dat het zonnepark niet op deze plek gerealiseerd zou kunnen worden omdat het park de ecologie zou verstoren.

'Wethouder maakt brokken'

Jos Israel van de PvdA was één van de indieners van de motie. "We hebben tijdens de vakantieperiode nagedacht over de situatie", legt Israel uit. "We zien dit niet als twee op zich staande incidenten, ook op andere dossiers zien we de wethouder brokken maken. We zien een zwakke wethouder. Hij staat alleen in zijn kracht over zaken die heel dicht bij hem komen zoals natuurlijk bermbeheer of biodiversiteit. Juist in deze tijd van coronacrisis hebben we een krachtige wethouder nodig. Het woord vertrouwen en het gebrek daaraan is in onze fractie veelvuldig gevallen. Het lijntje is gerafeld maar niet definitief kapot."

Excuses wethouder

De wethouder bood zijn excuses aan, omdat hij - volgens hemzelf - niet helder gecommuniceerd heeft: "Naar onze mening, de mening van het college, heeft u op tijd de informatie gekregen die u nodig heeft om uw taken als raad te kunnen uitvoeren. Ik wil wel mijn excuses aanbieden. Ik had duidelijker moeten antwoorden. Ik beloof daar in de toekomst scherper op te zijn", aldus wethouder Henk van Zeijts.

De andere partijen in de gemeenteraad waren het niet eens met de PvdA en het CDA en dus werd de motie van treurnis verworpen.