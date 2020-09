Meerdere horecazaken dicht na positieve coronatest

"Mijn schoonzoon is positief getest op het coronavirus", aldus Gesthuizen over de reden om te sluiten. "Hij werkt niet in onze zaken, maar mijn dochter (vrouw van besmette schoonzoon, red.) was dit weekend achter de schermen aan het werk."

Volgens de eigenaar is geen van beide familieleden in contact geweest met klanten en personeel. Toch wil Gesthuizen geen risico lopen en sluit hij zijn zaak tot woensdag: "Mijn familie en personeelsleden die in nauw contact met ons staan, zijn direct getest. Ik ben zelfs naar Brabant gereden voor een test. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid en vooral geen nieuwe corona-brandhaard worden."

Alle afspraken afgezegd

Direct na het coronanieuws van zijn schoonzoon ging Gesthuizen over op actie. Dinerreserveringen en vergaderingen werden afgezegd en de ondernemer zocht contact met burgemeester Peter de Baat en de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

"Van hen hoefden we niet dicht", zegt de ondernemer. "Maar veiligheid van ons personeel en de gasten staan voorop." Gesthuizen besluit dinsdagavond of de zaken weer op een verantwoorde manier open kunnen. Dit met personeel dat niet in contact is geweest met de geteste mensen.

De burgemeester van Montferland benadrukt dat de zaken niet hoefden te sluiten, zeker omdat de besmette persoon niet werkt in één van de horecagelegenheden.

Uitkomst van het onderzoek

"Het huidige onderzoek richt zich op de vraag of er sprake is van een besmetting binnen het team van Ploccos Horeca Groep", zegt De Baat. "Dit is nog niet duidelijk. Het is wachten op de uitkomst van het onderzoek."

De burgemeester waardeert de voorzorgsmaatregelen van de familie Gesthuizen: "Ze nemen in ieder geval hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.