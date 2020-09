Persoonlijke verhalen tijdens fietsroute '75 jaar vrijheid in de Liemers'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Keuzes maken

Twee jaar geleden begonnen projectleiders Sascha Wensveen en Paul Haans met het bevrijdingsproject in de Liemers. Een belangrijk onderdeel ervan is de korte film Gabriël. "Een fictief verhaal dat gaat om keuzes maken. Het speelt zich af in de laatste maanden van de oorlog, maar zou wat betreft het thema net zo goed in deze tijd kunnen spelen," vertelt Wensveen.

De film duurt nog geen kwartier en is opgenomen in een kelder bij een boerderij in Loo. "We hadden geluk dat alles nét voor de coronacrisis was opgenomen", zegt Haans enthousiast. "Ook al klinkt het kort, in een kwartier zie je toch een compleet verhaal."

Bij de film hoort een app. Daar staat een fietsroute op die langs verschillende locaties komt met een bijzonder oorlogs- of bevrijdingsverhaal. "Het zijn vooral persoonlijke verhalen van mensen. De fietsroute gaat langs bestaande herdenkingsplekken, maar ook langs eigen verhalen van mensen." Je wordt tijdens de fietstocht begeleid door één van de hoofdpersonen in de film. "En er zitten veel geluidsfragmenten in", aldus Sascha Wensveen.

Door Duitsland

Naast de app en de film wordt nog lesmateriaal ontwikkeld voor scholieren. "Het is belangrijk dat ook jongeren deze verhalen van vroeger horen. Het moet doorgegeven worden. "

Iedereen kan de app vanaf komend weekend downloaden. Het startpunt is in Zevenaar. Je fietst door de Liemers en een klein stukje door Duitsland. Voor het bevrijdingsproject in de Liemers is ongeveer 140.000 euro subsidie beschikbaar gesteld, waarvan de helft door de provincie. Het is de bedoeling dat de app met fietsroute nog zeker vijf jaar lang is te downloaden.