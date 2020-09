Voor NEC'er Syb van Ottele gaat het opeens heel snel

De carrière van Syb van Ottele is in een stroomversnelling terechtgekomen.

Het 21-jarige talent kreeg veel speelminuten in de voorbereiding bij NEC en scoorde ook vaak. En vorige week volgde zijn officiële debuut als invaller tegen Cambuur. "Ja, dat was mooi om te mogen invallen het laatste kwartier. Jammer van de nederlaag, maar ik heb toch wel genoten van mijn debuut. In de voorbereiding scoorde ik al drie keer, dat is lekker als middenvelder."

Van Ottele was eigenlijk voorzien voor centraal achterin. "Ik heb in de jeugd veel op beide posities gespeeld afwisselend. Ik kan het allebei. Ik speel hier met veel jongens die ik al lang ken vanuit de jeugd. We kennen elkaars kwaliteiten. Dit seizoen wil NEC de top vijf halen. We kunnen als team ver komen, denk ik."