Minister niet bezorgd over giftige stof bij stort granuliet

Protest tegen de stort van granuliet in de plas Over de maas bij Dreumel. Foto: Omroep Gelderland

Politici en omwonenden van de plas Over de Maas in West Maas en Waal protesteerden vandaag bij een werkbezoek van Cora van Nieuwenhuizen aan de Maas bij Ravenstein. Dit omdat het storten van granuliet in die plas mogelijk veel giftiger is dan gedacht. Maar de minister maakt zich geen zorgen.

Al geruime tijd is er protest in West Maas en Waal tegen de stort van granuliet in Over de Maas. Recent is gebleken dat er mogelijk veel meer van de giftige stof Acrylamide bij kan vrijkomen. Rijkswaterstaat heeft op dit punt een rekenfout gemaakt.

Minister Van Nieuwenhuizen bracht aan de overkant van de rivier een werkbezoek over een ander onderwerp, maar nam vooraf even tijd om fractievoorzitter Willeke van Ooijen van de SP aan te horen. Die vindt dat er nu des te meer reden is om direct met het storten van granuliet te stoppen.

''Wij maken ons grote zorgen over het effect op de omgeving en het drinkwater'', zegt Van Ooijen. ''Misschien niet direct, maar misschien wel over tientallen jaren. Onze kinderen moeten hier ook nog kunnen wonen en water kunnen drinken en kunnen zwemmen.''

'Giftige stof komt niet in storting voor'

Ze legde de minister onder andere de vraag voor of zij zelf een huis met een tuin zou willen hebben in het gebied waar granuliet is gestort. Van Nieuwenhuizen gaf aan dat ze staat voor de veiligheid van het drinkwater. Voor de overige vragen verwijst ze naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Die geeft schriftelijk antwoord op inmiddels gestelde Kamervragen.

Wel zei de minister dat de giftige stof waar het om gaat überhaupt niet in de storting blijkt voor te komen en dat er dus geen gevaar is. ''De details laat ik echt even aan collega Van Veldhoven over, maar ze heeft mij gerustgesteld en ik hoop dat ze dat ook bij u kan.''

''Ik geloof het niet'', zegt Van Ooijen. ''Niemand weet wat granuliet in water doet omdat het er pas sinds kort in gestort wordt. De deskundigen zijn het er ook niet over eens. Ik heb altijd geleerd bij twijfel niet oversteken en dat zou bij dit ook moeten gelden.''

Beluister hier een radioreportage.

