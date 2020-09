Coalitie in Renkum valt, D66 trekt de stekker eruit

Het aanstellen van een sterke, nieuwe wethouder was voor D66 van groot belang. Renkum staat volgens hen namelijk voor grote uitdagingen op het gebied van onder meer financiën, zorg, lokale voorzieningen en de toekomst als Airborne-gemeente. Ook burgemeester en wethouders zouden zich achter dat standpunt hebben geschaard, beweren zij. Maar daar dachten de fracties van VVD, GroenLinks en PvdA anders over, stelt D66.

Daarmee houden die partijen zich volgens hen niet aan de coalitieafspraken en belemmeren zij een sterk bestuur. Een 'onwerkbare situatie'.

'Onverantwoordelijk en ongelukkig'

Maar dat zien de andere fracties anders. Op uitnodiging van GroenLinks zou er volgende week een eerste gesprek gepland staan tussen alle fractievoorzitters. Aanleiding was onder meer een brief van de oppositiepartijen die stelden een nieuwe wethouder te duur te vinden. "Eerst zouden we daarbij informatie vergaren", legt Eveline Vink (GroenLinks) uit. "Vervolgens standpunten delen en uiteindelijk samen proberen tot een gedragen besluit te komen." Wij weten niet beter dan dat die afspraak nog gepland staat, vult Tom Erkens (PvdA) aan.

"Een hele slechte timing", vindt VVD-fractievoorzitter Wouter Hoge. "Onverantwoordelijk en hoogst ongelukkig." Wat hem betreft zouden ze de geplande gesprekken 'open ingaan'. Bovendien ontkent hij ooit te hebben gezegd geen vierde wethouder meer te willen. "Dus ik sta hiervan te kijken."

'Totale chaos'

Ook de oppositie zou bij de gesprekken aansluiten. "Jeetje, totale chaos", reageert Marcel Bekkers (CDA) op het vallen van de coalitie. Hij is bang dat de gemeente nu onbestuurbaar wordt. "Jammer dat ik het via Twitter moet vernemen", zegt Danielle van Bentem (GemeenteBelangen). Ook zij is in de veronderstelling nog met elkaar in gesprek te zijn.

Toch blijft D66-fractievoorzitter Daniëlle Bondt bij het standpunt dat er al zorgvuldig overleg is gevoerd met alle betrokkenen. In het gesprek dat nog gepland staat, was volgens haar het uitgangspunt dat er met drie wethouders verder zou worden gegaan. De voormalig coalitiepartners hebben zich volgens Bondt niet uit willen spreken voor een vierde wethouder. "Dus laat ze die gesprekken maar naar eigen goeddunken voeren en kijken bij wie ze aankloppen voor een samenwerking."

Alles ligt open

Wat er nu gaat gebeuren in de Renkumse politiek? Alle partijen laten weten dat nu eigenlijk alle opties openliggen. Of er ook met D66 doorgegaan kan worden? "Wie weet, maar dit helpt niet mee", meent VVD'er Hoge.

