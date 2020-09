NEC kan misschien cashen met transfers van ex-spelers

Diverse ex-spelers van de club zijn in beeld om een transfer te maken en dan zou NEC flink kunnen cashen. Het meest interessant is een mogelijke transfer van Mike Trésor Ndayishimiye. De Belg vertrok vorig jaar op huurbasis naar Willem II, dat hem na de winterstop voor een half miljoen euro definitief overnam. Onder meer Wolverhampton Wanderers, AA Gent en Standard Luik zijn geïnteresseerd. Ndayishimiye zou zeven miljoen euro moeten kosten, dat levert NEC zeker zeven ton op.

Jordan Larsson in zijn tijd bij NEC. Foto: Omroep Gelderland.

Maar ook andere spelers kunnen van club veranderen en daar kan NEC dan financieel van mee profiteren. Het gaat over Jordan Larsson (CSKA Moskou), Alireza Jahanbakhsh (Brighton) en Jasper Cillessen (Valencia). NEC krijgt bij eventuele transfers nog opleidingskosten terug.

"Door het businessmodel dat wij hebben kopen en verkopen wij al jaren talentvolle spelers", verklaart algemeen directeur Wilco van Schaik. "En hun volgende stap is nooit de laatste stap. Er hangt nog wel wat in de lucht en die transfers volgen we. Dat is mooi meegenomen, maar je kunt er niet op rekenen. Maar zeer welkom in deze coronatijd."

Bij NEC zelf komen mogelijk ook nog wat wijzigingen in de selectie. De club zoekt nog een scorende nummer tien. "Er kan nog van alles gebeuren, zowel ingaand als uitgaand. De transferwindow is nog open tot begin oktober, dus zeg nooit nooit in het voetballen."