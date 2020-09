Nieuwenhuis tevreden over debuut in Tour

Joris Nieuwenhuis houdt zich tot nu toe goed staande tijdens zijn debuut in de Tour de France. Na negen dagen is de Zelhemmer tevreden over zijn rol in de sprinttrein van Team Sunweb, maar de rustdag van maandag was geen overbodige luxe hoewel Nieuwenhuis nog lekker in zijn vel zit.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Ik voel me goed, mijn lichaam doet het nog goed", zegt de 24-jarige Nieuwenhuis vanuit het teamhotel in de Franse plaats Rochefort. "Ik ben wel blij hoe het tot nog toe gaat." Zijn rol bij Team Sunweb is met name het ondersteunen van Cees Bol in de eindsprint. Hoogtepunt in Frankrijk is voor hem tot nu toe de vijfde etappe, waarbij zijn teamgenoot tweede werd. "We hebben etappes gehad waar we bijna niks fout deden en dat Cees heel dichtbij zit en net een half wieltje tekort komt", blikt de Zelhemmer terug. "Dan kunnen wij - inclusief Cees - onszelf niets verwijten, maar het geeft wel aan hoe dichtbij we zitten."



Nieuwenhuis ligt op een kamer met ploegmaat Marc Hirschi, die in de laatste Pyreneeën-rit voor de rustdag er bijna met de winst vandoor ging. "Zelf heb ik er niet zoveel van meegekregen", schetst de Zelhemmer. "Op de klim waar Marc ging, moest ik lossen. Ik hoorde dat hij op een gegeven moment vier minuten had en bij de finish kreeg ik door dat hij derde was geworden. Hij was ook erg teleurgesteld, maar vanochtend zag ik hem en was hij al weer wat bijgetrokken."

Vader reist Joris achterna

De vader van Nieuwenhuis reist zijn zoon achterna door Frankrijk en moedigt hem aan waar mogelijk. "Gisteren (zondag, red.) heb ik hem niet gezien en zag ik alleen de Achterhoekse vlag", zegt Nieuwenhuis junior lachend. "Hij stond ook in een afdaling en wij komen daar met tachtig kilometer per uur voorbij, dan is er weinig tijd om even te zwaaien. Maar we spreken elkaar iedere dag, via de telefoon of op afstand."

Weinig tijd voor de gitaar

Waar Nieuwenhuis normaal ter ontspanning graag op zijn gitaar speelt, heeft hij dat vanwege de hectiek van de Tour nog niet gedaan. "We komen rond zeven of acht uur 's avonds terug in het hotel", legt hij uit. "Dan moet je nog gemasseerd worden, dan nog eten en vervolgens direct door naar bed. Maar ik luister wel heel veel muziek en lees een goed boek. Er is toevallig wel een gitaar mee dus misschien ga ik er vanmiddag nog even op spelen."

Etappewinst

De ambitie voor zijn ploeg en voor hemzelf in het vervolg van de Tour is volgens Nieuwenhuis eenvoudig: het winnen van een etappe. "Op welke manier dat is, dat maakt eigenlijk niet uit", legt Nieuwenhuis uit. "Of dat nou is met Bol is of met Hirschi of een andere renner. Mijn rol daarin is wel de ondersteunende. Stel dat ik in een etappe een keer mee zou zitten in een vlucht, dan hoop ik dat er nog een andere renner mee is die in de finale het verschil kan maken en die ik bij kan staan. Voor mezelf zal het toch lastig worden om een rit te winnen."



