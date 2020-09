Er zit nog steeds te veel rotzooi in de Rijn

In het water van de Rijn zitten nog steeds te veel resten van chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en afbraakproducten. Dat stelt RIWA-Rijn, het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die water gebruiken uit de Rijn, die in Gelderland bij Lobith ons land binnenstroomt.

De kwaliteit van het water in de Rijn wordt onder meer in Lobith gecontroleerd. Daar werden in 2019 bijna achtduizend metingen gedaan.

Onderzoekers zien minder 'bekende' schadelijke stoffen in het water, maar meer nieuwe ongewenste stoffen als PFAS, biociden, brandvertragers, weekmakers en schoonmaakmiddelen. Die worden vaak in grote hoeveelheden en mét een vergunning in geloosd in de Rijn en de zijtakken daarvan, zoals de IJssel en Waal.

Aangezien miljoenen mensen drinkwater gebruiken dat uit rivierwater is gemaakt, is het volgens de waterbedrijven van levensbelang dat het toezicht op watergebruik zo strikt mogelijk is. De bedrijven willen meer betrokken zijn bij de verstrekking van lozingsvergunningen, zodat ze op tijd kunnen waarschuwen voor lozingen die het drinkwater van miljoenen mensen kunnen vervuilen.

Er moeten ook strengere controles komen.