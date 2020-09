Vader mishandelde 'campingjongen' emotioneel: 'Had hem moeten helpen'

De vader van de Duitse jongen die drie jaar geleden volledig ondervoed en mishandeld werd ontdekt op een camping in Winterswijk, heeft dinsdag met een trillende stem voor het gerechtshof verteld dat hij zijn zoontje eerder had moeten helpen. Toch vond de advocaat-generaal van het OM zijn verhaal niet overtuigend en eist 5 jaar cel, met aftrek van het voorarrest.

De ouders moesten deze dinsdag voor het hof verschijnen. Maar er was een probleem: de moeder van de jongen zit vast in Duitsland en werd niet uitgeleverd aan Nederland. De vrouw was dus niet aanwezig bij de zitting, terwijl ze dat wel heel graag had gewild.

De vrouw moet in principe nog tot 2022 haar straf uitzitten voor de mishandeling van een andere zoon. Om ervoor te zorgen dat ze alsnog een mogelijkheid krijgt om bij de zitting te zijn, heeft het hof besloten de zaak aan te houden tot er een oplossing is gevonden.

Eis: 5 jaar cel

De vader stond vandaag wel voor het hof. De advocaat-generaal zegt dat de man eerder al veroordeeld is voor mishandeling van een oudere zoon. "Ik heb een man gezien die vooral medelijden heeft met zichzelf." Daarom eiste zij vandaag 5 jaar cel, met aftrek van het voorarrest. Dat was de zelfde eis als het OM deed bij de rechtbank.

'Bang om alles te verliezen'

De vader en moeder worden verdacht van de mishandelingen op de camping en werden voor de rechtbank eerder veroordeeld tot drie jaar cel. De twee zijn overigens niet meer samen.

De vader van het kind nam dinsdag wel de schuld op zich van wat er is gebeurd. Maar hij zei dat hij bang was om naar de dokter te gaan met zijn zoon, dan zou hij 'alles verliezen'.

Wat is er gebeurd?

Het jongetje werd in juli 2017 in alle vroegte ontdekt toen hij de koelkast van een ander gezin op de camping leeg at. Hij was naakt, zag er sterk vermagerd uit en zat onder de striemen en zweren. Het kind leek 5 jaar in plaats van 8.

De jongen vertelde de politie dat hij regelmatig in een kist moest, waarin hij ook zijn behoefte moest doen en dat hij alleen 's morgens te eten kreeg. Dan gaven zijn ouders hem droog brood, soms beschimmeld. Volgens één van zijn twee zusjes werd haar broer door hun ouders als 'een zwijn' behandeld.

'Gevlucht' naar Nederland

De vader en moeder zeiden dat de jongen regelmatig 'onhandelbaar' was, maar ontkenden de zware mishandelingen. Het stel zou vanuit Duitsland naar Nederland zijn 'gevlucht' omdat de moeder daar nog een straf moest uitzitten voor de mishandeling van haar oudste zoon.

Op dit moment zit de moeder dus in de cel in haar thuisland.

