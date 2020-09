Theaterseizoen begint, opluchting bij Amphion

Het nieuwe theaterseizoen is zondag met de 'vriendenmiddag' gestart voor Schouwburg Amphion in Doetinchem. De brochure met informatie is dit jaar dunner omdat dezelfde voorstelling vaker wordt gespeeld, maar zowel bij het theater als bij artiesten is er vreugde dat het podium wordt gebruikt.

"We zijn heel blij dat we gaan beginnen", zegt Amphion-directeur Charles Droste, die aangeeft dat er bijna vijf dagen per week bezetting is in het theater. "Het enige verschil is dat we het voor 180 mensen doen, dat is wel jammer. Zowel aan de artiesten- als aan de theaterkant kan de schoorsteen daar niet van roken."

Jörgen Raymann, als presentator aanwezig bij de vriendenmiddag, is blij dat de theaterwereld uit de coronastop komt. "Het is voor ons allemaal een stressvolle periode geweest", beaamt de cabaretier. "Je ziet in een paar maanden tijd tachtig procent van je jaarinkomen verdampen. Maar als we het publiek nu weer plezier kunnen geven met onze shows, doe je in elk geval weer waarvoor je het doet.”

Routing aangepast

Het ontvangen van publiek vraagt in de coronatijd veel van het Amphion. Zo is de complete routing aangepast om de bijna tweehonderd bezoekers per voorstelling verantwoord te kunnen ontvangen. "Andere jaren deden we op één avond twee voorstellingen voor 750 mensen, nu doen we vijf voorstellingen voor 180 mensen", zegt Droste, die aangeeft dat de optredens over meerdere dagen worden verspreid. "Dat is wel een andere vibe."

Voor Raymann overheerst de vreugde van het optreden: "We hebben allerlei alternatieven bedacht gedurende de coronaperiode, ik heb zelfs een drive-in show gedaan, maar de bühne met publiek is het allerleukste."

Het aanbod qua voorstellingen in het theater komt maandagavond online te staan op de website van het Amphion, waarna Vrienden van Amphion tien dagen vroegboekvoordeel hebben. Vanaf vrijdagochtend 18 september kan iedereen een zitplaats in het theater boeken.