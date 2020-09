NEC vindt anderhalve meter afstand bij selectiefoto niet nodig

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Die jongens hebben minder dan een kwartier bij elkaar gezeten. Die spelen en trainen elke dag bij elkaar. We doen ook elke week testen. Zo'n elftalfoto moet je op deze manier doen of je moet het niet doen", verklaart algemeen directeur Wilco van Schaik.

Teammanager Muslu Nalbantoglu vindt dat logisch. "We worden iedere week getest en we zijn allemaal negatief, dat is wel een vereiste natuurlijk. Daarom kunnen we zo op de foto. Corona is wel pittig."

'Zo'n staaf in mijn neus en in mijn keel'

"We hebben heel veel overleg, ook met andere teammanagers. Alles voor de gezondheid, dus we moeten alle maatregelen treffen We worden allemaal getest, ikzelf ook. Zo'n staaf in mijn neus en in mijn keel, dat heb ik liever niet. En bij sommige spelers is het angstzweet. Maar het moet, want je ziet het ook misgaan, zelfs bij de grote clubs. Ik hou mijn hart vast."