Sterrenchef Jacob Jan Boerma keert terug op de Veluwe

Boerma en het team van Brasserie 14 slaan op deze avond de handen ineen voor een vijfgangenmenu voor de gasten.

Na het stoppen met restaurant De Leest in Vaassen vorig jaar is Boerma een andere weg ingeslagen om zijn culinaire kennis in diverse nieuwe concepten in binnen- en buitenland te ontwikkelen. Zijn meest recente geopende conceptrestaurant is restaurant No-Rules in Amsterdam. Verder bestiert hij het met één ster bekroonde The White Room in hotel Krasnapolsky in Amsterdam.

"Door deze vervelende coronaperiode waarin we met zijn allen leven en waarin we creatiever met dingen in ons beroep moeten omgaan, vond ik de vraag van Tim Vissers om in zijn Brasserie 14 mijn idee los te laten op een brasseriemenu een leuke gimmick. Die heb ik nog nooit eerder gedaan", aldus Boerma.

