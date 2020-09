Mirjam is dol op Gambia: 'Er is daar een kind naar me vernoemd'

Mirjam Lindhorst uit Tolkamer zet zich al een paar jaar in voor de bevolking van het dorp Latriya in Gambia. "Ik heb een diepe liefde voor de mensen in dat dorp, ze zijn heel dankbaar en er is zelfs een kind naar mij vernoemd. Ze hebben het op dit moment extra moeilijk vanwege de regen en het coronavirus."

Zondag nog heeft Mirjam geld ingezameld voor Gambia met een schilderworkshop in haar tuin in Tolkamer. De opbrengst is nog niet bekend, maar het geld gaat naar voedselpakketten.

"De mensen in het dorp hebben het nu extra moeilijk. Ik heb al eerder voedselpakketten daarheen mogen brengen. Mensen delen het eten met elkaar. Een voedselpakket bestaat uit eieren, een fles olie, een kip en een zak rijst van vijftig kilo. Daar kan een gezin een maand van eten. Nu er door het coronavirus geen toerisme is, hebben de mensen dit eten extra hard nodig."

Mikisail

Mirjam is een paar keer in Gambia geweest met de mensen van Stichting Handen ineen voor Gambia uit Tolkamer. Toen ze er afgelopen februari was is er een kind naar haar vernoemd. "Ze vroegen aan mij hoe ik heette en ik zei Mirjam. Toen begreep ik dat ze het kind naar mij wilden vernoemen dacht ik, dat hoeft niet zo nodig, laat ik een alternatief bieden. Het is Mikisail geworden, een combinatie van mijn naam en de namen van drie familieleden: Kim, Saar en Ilse."

Het kind is nu ruim een half jaar oud en de moeder communiceert met Mirjam via WhatsApp."Ik krijg korte geluidsopnames van het meisje, je hoort haar geluidjes maken."

Op de reis in februari heeft Mirjam, die veertig jaar in dienst was bij de huisartsenpraktijk in Lobith, het geld voor haar jubileum gebruikt om een waterput in het dorp te realiseren.

Sponsor jongen

Mirjam sponsort sinds kort ook een 15-jarige jongen uit het Gambiaanse dorp. "Het kost 180 euro per jaar om hem naar school te sturen. Dat betalen wij. Het lijkt niet veel, maar je kunt niet een hele bevolking redden. De jongen wil arts worden, wie weet wat hij nog allemaal voor moois gaat doen voor anderen in zijn land."

Over haar liefde voor de inwoners van het dorp: "Je moet er geweest zijn om het te voelen. Als we er zijn en we delen pakketten met kleding uit, dan voel je het. De dankbaarheid en de liefde, dat je dit kan doen voor ze is zo mooi."

Het is heel jammer dat een bezoek aan Gambia er even niet inzit vanwege de coronacrisis, vindt Mirjam. "Het is nu even niet anders. Maar als je wat krijgt daar, de gezondheidszorg is van zo'n ander niveau als in Nederland. Bovendien moeten we dan twee weken in quarantaine, dan moeten we wel veel vakantie opnemen om daar te kunnen zijn."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.