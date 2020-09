Haattekst gevonden bij meerdere knuffels

Meerdere wandelaars hebben zondag knuffels met daaraan briefjes met haatdragende teksten gevonden in parkbos De Plantage rond Huis Bergh. Over de dader en diens motief is nog niets bekend.

"Een heel vreemde zaak. In totaal hebben wandelaars vijf knuffels gevonden", zegt ’s-Heerenbergenaar Jos Broeks over het voorval in De Plantage in zijn dorp. Nietsvermoedend liep hij zondag met zijn hond in het bos toen een wandelaar hem aansprak met een gevonden knuffel in haar hand.

Broeks besloot direct melding te maken bij de politie: "Het is belangrijk dat zij hiernaar kijken, want er spelen ook kinderen in deze buurt. Wie weet is er iets met die knuffels gedaan wat schadelijk is voor mens en dier."

De politie nam het voorval zondag uiterst serieus en ging direct op onderzoek uit. "Wij hebben zelf ook iets gevonden en hebben vervolgens een buurtonderzoek gedaan", aldus een woordvoerder van de politie Oost-Nederland.

"Hier kwam helaas niets uit, waardoor dader en motief onbekend zijn."