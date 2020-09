Besmetting op meerdere scholen, GGD houdt boel in de gaten

Alle coronamaatregelen ten spijt, scholen ontkomen niet aan het coronavirus. Dat hebben ze in Silvolde en Nijmegen de afgelopen dagen wel meegemaakt. Zowel op het Almende College als op het ROC Nijmegen is een besmetting geconstateerd. De GGD zegt de situatie op scholen in de gaten te houden en de scholen zelf doen er alles aan om verdere besmettingen te voorkomen.

Bij het ROC in Nijmegen kwamen ze er onlangs achter dat een student drie dagen naar school is geweest terwijl hij besmet was met het virus. "Toen wij daarachter kwamen hebben we meteen een brief naar klasgenoten en docenten gestuurd die in contact zijn geweest met die persoon. Uit voorzorg, want de GGD gaat nu verder bron- en contactonderzoek doen", vertelt communicatieadviseur Petra Obbes.

In die brief stond onder andere dat leerlingen werd aangeraden om 10 dagen in quarantaine te gaan en zich te laten testen. "Maar dat testen hoeft uiteraard niet als je geen klachten hebt. Als ze klachtenvrij zijn, kunnen ze gewoon naar school", stelt Obbes. Op de school hoeft overigens nu niet extra schoongemaakt te worden. "Dat doen we standaard al tussen onze lessen door. Elke keer voordat er een nieuwe groep in het lokaal komt, wordt het lokaal eerst ontsmet."

Docente besmet

Op het Almende College in Silvolde raakte de afgelopen week een docente besmet met het virus. Zij meldde afgelopen dinsdag dat ze lichte verschijnselen had. Vrijdag bleek de lerares positief te zijn getest op het virus. Ze kwam maandag, op de startdag van het nieuwe schooljaar, met drie collega's in aanraking. Die zijn ook direct in quarantaine gegaan. "Een geluk bij een ongeluk", noemt rector Pauline Wenderich het feit dat de docente nog niet met leerlingen in aanraking is gekomen. "Maar het is niet zo fijn. Je wil eigenlijk aandacht besteden aan samen een school zijn."

Het virus waart nog niet rond op de scholengemeenschap, maar coronazorgen bij het personeel zijn er wel. "Collega's zijn angstig", aldus de rector. "Ze lopen toch rond met vragen als 'Hoe gaat dit aflopen?' en 'Ben ik veilig?'." Op de Achterhoekse school worden de klassen (nog) niet naar huis gestuurd om daar les te volgen. Via een videoverbinding in het lokaal en met een aanwezige surveillant geven de in quarantaine zittende docenten gewoon les. "Voorlopig redden we dat", stelt Wenderich. "Maar als er steeds meer mensen preventief thuis moeten blijven is het potje wel een keer leeg."

'Nog geen grote besmettingsgolven op scholen'

De GGD Gelderland-Zuid laat maandag weten dat zij in hun regio al een aantal positief geteste mensen op een school hebben. "Maar we hebben niet het idee dat het virus zich nu op scholen aan het verspreiden is", zo meldt een woordvoerster.

Mocht een medewerker, kind of ouder positief getest worden op een school, dan informeert de GGD altijd betrokkenen. "Daarnaast doet de GGD bron- en contactonderzoek. Zijn er contacten geweest in een school, dan wordt er altijd contact gelegd met de directie. Dan bespreken we het besmettingsrisico en de te nemen maatregelen."

Angstig voor meer virusbesmettingen op scholen is de GGD in Gelderland-Zuid nog niet. "We houden de situatie goed in de gaten. Scholen melden het ook aan ons als een groep met drie kinderen of meer klachten heeft. Dan kijken we samen met de school of er corona-klachten zijn en wat verstandige maatregelen zijn. Er is veel overleg en het is vaak maatwerk."