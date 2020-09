Werknemers pluimveeslachterij worden ziek van hun werk

Het is onrustig bij de Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (GPS) in Nunspeet. Werknemers doen in een officiële petitie samen met vakbond FNV beklag bij hun werkgever. Ze spreken van intimidatie en zaken waar ze lichamelijk en geestelijk ziek van worden. Ze willen dat er zaken veranderen.

Zo willen de werknemers dat er geen veranderingen binnen GPS worden doorgevoerd zonder overleg met de vakbond FNV. Ook moeten uitzendkrachten bij goed functioneren na een jaar in dienst worden genomen bij GPS. Nu moeten die uitzendkrachten na een jaar weg, waardoor er nieuwe mensen moeten worden ingewerkt.

Uitzendbureaus

GPS werkt volgens de vakbond FNV nu met drie uitzendbureaus samen om aan gewenste hoeveelheid buitenlandse arbeidskrachten te komen. "Wat opvalt is dat de twee uitzendbureaus die in opmars zijn, goedkopere krachten binnen halen die de taal niet spreken", zegt FNV-woordvoerder Margo Lesniewska. "Dat heeft ook tot gevolg dat bij het bedrijf werkzame arbeidsmigranten geen contract krijgen na een jaar werk, maar dat ze worden ingeruild voor goedkopere krachten."

Overwerk

Ook klagen de werknemers over te vaak en te lang overwerken. Dit wordt volgens de werknemers niet gevraagd door de werkgever, maar opgedragen. "Hierdoor wordt ons sociale en familie leven erg verstoord", valt te lezen in de petitie. Bovendien zou het structurele overwerk ten koste gaan van de gezondheid. Bij werkdagen langer dan negen uur verwachten de werknemers in de toekomst een maaltijd.

GPS in Nunspeet bestaat ruim 40 jaar en is qua productie op één locatie de grootste van de Benelux. Ruim 60 procent van de mensen is arbeidsmigrant. Het voormalig familiebedrijf is dit jaar overgenomen door Remkus. Na de overname zijn de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers flink verslechterd, zegt de FNV. "Door de overname moesten medewerkers van lijn 2 vanaf 10 februari in twee ploegendiensten gaan werken", zegt FNV-woordvoerder Lesniewska. "Ook zijn hun contracturen teruggebracht van 40 naar 36 uur. Dat laatste mag niet. Volgens de geldende CAO mag de werkgever het aantal uren maximaal verlagen naar 37,5 uur per week."

Mail

Volgens de FNV is de directie van GPS Nunspeet aan begin van de middag via e-mail op de hoogte gesteld van de petitie door de werknemers. Een woordvoerder van het bedrijf zegt echter van niets weten. "Inhoudelijk kunnen we er dus niets over zeggen", meldt de woordvoerder.

De werknemers hopen op een spoedige reactie van de directie, uiterlijk voor volgende week woensdag. Afhankelijk van dat antwoord worden verdere stappen gepland.