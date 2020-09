Aalten bouwt kleine flexhuisjes om jongeren in buurtschappen te houden

Gelukkig voor hem komen er nu kleine flexwoningen in IJzerlo, Uuthuuskes. De gemeente Aalten investeert in tien van die kleine woningen. Niet alleen in IJzerlo, maar ook in vier andere kleine buurschappen: Lintelo, De Haart, Barlo en De Heurne. "We zien dat de woningcoöperaties niet meer investeren in de buurtschappen", legt wethouder Ted Kok van de gemeente Aalten uit. "Maar het wel belangrijk dat er jongeren blijven wonen."

Jongeren zijn nodig voor leefbaarheid

Het zijn allemaal tijdelijke woningen en de kosten voor de huurder zijn ongeveer 525 euro per maand. Tijdens een bijeenkomst hebben jongeren uit de gemeente kunnen zien wat het idee is. Peter van Heek heeft jaren gewerkt voor de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen. "Wat ik al die jaren zag gebeuren is dat jongeren wegtrokken. En dat betekent heel veel voor de leefbaarheid in dat dorp. De school die er nu misschien nog is, is in de toekomst niet meer nodig als er geen jongeren blijven", zo legt hij uit.

Oprichting Achterhoekse Wooncoöperatie

Net voor de zomer heeft hij de Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht. "Elke kleine kern kan lid worden van deze coöperatie. Die kleine kern levert een commissie en die commissie bepaalt uiteindelijk wie er in de woningen mag komen te wonen." Het is namelijk niet zo dat iedereen kans maakt op een huurwoning in een kleine kern. "Nee, mensen moeten sociaal en of maatschappelijk betrokken zijn." Aalten heeft de primeur, maar inmiddels lopen er ook gesprekken in Berkelland en Oost Gelre. "Ik hoop dat ook andere gemeenten hierin willen investeren", zegt Van Heek.

Volgend jaar wonen in Uuthuuske

Ruben is enthousiast over het project. "Het is toch mooi dat dit gebeurt." In zijn buurtschap zijn er 14 jongeren die heel graag in één van de flexwoningen willen wonen. Er komen er echter maar twee. "Ja", lacht hij. "Het is niet anders."

De komende weken wordt er een bedrijf gekozen die de tien woningen gaat bouwen. Begin volgend voorjaar moeten de eerste Uuthuuskes gebouwd worden.