Elburgerbrug is gebed zonder eind, maar volgend jaar moet hij probleemvrij zijn

Het is nog lang niet afgelopen met de ellende rond de Elburgerbrug in Elburg. De provincie Flevoland, die de brug beheert, laat weten dat alle werkzaamheden pas op zijn vroegst na april 2021 klaar zijn.

In 2015 liet de provincie een nieuwe brugval plaatsen, dat is het beweegbare deel van de brug. Maar na die werkzaamheden ontstonden er meer problemen aan de brug. De brugval sloot niet helemaal aan bij de weg. Eerst is er een snelheidsbeperking ingesteld op de brug, daarna werd besloten opnieuw te asfalteren. Dat gebeurde zo'n twee jaar geleden.

Probleem op probleem

Nu bleek dat het asfalt losliet. Daardoor besloot de provincie om opnieuw te asfalteren. Dat is gebeurd tussen 31 augustus en 4 september dit jaar. "Maar toen ze daar bezig waren bleek dat de betonlaag onder het asfalt ook niet helemaal goed was. Daar moest een deel van worden afgeschraapt. Dat moet nu weer gerepareerd worden", vertelt een woordvoerster van de provincie Flevoland.

Dat gaat gebeuren tussen 21 september en 10 oktober. "Dat doen we dan wel op de manier waarop de omgeving er zo min mogelijk last van heeft. We zorgen dat er één rijbaan open is."

'Zeker niet de laatste keer'

"Maar dat is zeker niet de laatste keer dat we werken aan die brug. Begin volgend jaar (januari, februari 2021, red.) wordt er groot onderhoud gepleegd aan de brug. Dan wordt onder meer het bedieningssysteem vernieuwd."

En óók dán is het werk nog niet klaar, vertelt de provincie. We ontkomen er niet aan om een aantal zaken later te doen, daarvoor sluiten we twee weekenden in april de brug af. Dat is in overleg met de omgeving gedaan. Natuurlijk hebben we gekeken of we werkzaamheden konden combineren, maar asfalteren kan gewoon niet in de winter", zo vertelt de woordvoerster.

