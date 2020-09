Verdachte plaatsen handgranaat Kerkdriel voor het eerst voor rechter

Kerkdriel werd in januari van dit jaar opgeschrikt door een granaat die voor de deur van een appartementencomplex was gelegd. Dinsdagochtend moet een man van 20 uit IJsselstein zich voor het eerst bij de rechter verantwoorden voor deze daad. De granaat stond destijds op scherp en had grote schade kunnen aanrichten.

Een krantenbezorgster vindt in de ochtend van de 13e januari aan het Kerkdrielse Gasthuisplein een 'eitje' zoals criminelen een handgranaat noemen. Een explosief dat voor een prikkie te koop is op de zwarte markt.

Het betreft in dit geval een zwarte M75-handgranaat, vermoedelijk afkomstig uit een fabriek in voormalig Joegoslavië. Eentje die op 'scherp' staat, dat wil zeggen dat de veiligheidspal is verwijderd en dat er weinig voor nodig is om hem af te laten gaan. Experts van de politie weten het ding die dag al snel onschadelijk te maken.

Getal 99 op gebouw

Eind mei pakt de politie een man op van wie wordt gedacht dat hij het explosief heeft geplaatst. Hij is volgens de politie gefilmd terwijl hij kort voor het plaatsen van de handgranaat het getal 99 'tagt' op de muur van het gebouw waarvoor het explosief is gevonden. Ook is door de politie vastgesteld dat hij na het leggen van de granaat naar de regio Utrecht is teruggereden, waar hij woont.

Dinsdagochtend moet deze verdachte zich verantwoorden bij de rechtbank in Arnhem voor een inleidende zitting, waarbij de procespartijen het onder meer zullen hebben over de voortgang van het onderzoek.

Explosief mogelijk bedoeld voor bewoner

Het explosief ligt die bewuste januariochtend voor de deur van een wooncomplex waar niet alleen de burgemeester van Maasdriel woont maar ook een zoon van een van de directeuren van de fruithandel De Groot Fresh Group uit Hedel. Deze familiefirma is dan al maandenlang doelwit van bedreigingen- en afpersingspogingen. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het explosief vermoedelijk voor 'een andere' bewoner dan de burgemeester bedoeld was.

Andere rechtszaak

De intimidaties zijn na het plaatsen van de handgranaat allerminst opgehouden. Zo wordt eind juni de voordeur van een De Groot-medewerker in Hedel in brand gestoken. Een dag later gaan er kogels door een voordeur in Kerkdriel.

Of er een link is tussen de handgranaat en deze- of andere afpersingspogingen zal wellicht aan de orde komen tijdens de pro forma-zitting dinsdag.

