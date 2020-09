Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

Luister hier naar het fragment

De maand september staat bij ons gezin te boek als ‘drukke’ maand. Verschillende activiteiten van werk, school en kerk worden na de zomer weer opgestart. Het vraagt enige flexibiliteit om snel weer in het gareel te komen. Van zon, zee en strand naar vroeg opstaan en broodjes smeren voor in de lunchtrommel. Zo is de ene ouderavond nog niet voorbij of een paar dagen later kun je weer ergens anders aanschuiven om een leraar of nieuwe trainer een ‘ellenboogje’ te geven ter kennismaking. Daarnaast is het bij ons ook een echte verjaardagenmaand. Afgelopen woensdag heeft onze zoon zijn 13e verjaardag gevierd, ikzelf hoop vrijdag 45 jaar te worden en op 30 september is het de ‘sweet sixteen-dag’ van onze dochter. Het voordeel van deze festiviteiten is dat de vlaggetjes kunnen blijven hangen. Toch levert het door de Corona-uitbraak dit jaar meer regelactiviteiten op om de cadeautjesstroom goed te organiseren. Al met al is er bij ons thuis veel te doen maar het liet ons ook nadenken over de vraag: Wanneer is God eigenlijk jarig? Het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk eerste kerstdag. Maar de geboortedag van Jezus op 25 december is een menselijk gegeven dat keizer Constantijn ergens 325 jaar na Christus heeft bedacht. Volgens sommige geleerden die zich baseren op Bijbelse gegevens zou Jezus zo rond 4 juli geboren zijn maar een eensluidend antwoord blijft uit. Wie Google raadpleegt komt de meest bijzondere en uiteenlopende theorieën tegen. Het levert je in ieder geval 150.000 zoekresultaten op!

De Bijbel geeft ons weinig tot geen informatie over de verjaardagen van bijvoorbeeld Noach, Abraham, Mozes, David, Petrus of Paulus. Wel lees je dat Job zijn geboortedag vervloekt na alle ellende en pijn dat hem is overkomen. Door de Bijbel heen bladerend kom je maar twee teksten tegen waarin er wordt gesproken over iemands verjaardag. In Genesis 40 vers 20 lezen we: Drie dagen daarna gaf de farao een groot feest voor al zijn dienaren, ter gelegenheid van zijn verjaardag. En verderop in Matheus 14 vers 6 staat er: Toen Herodes een feest gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de dochter van Herodias te midden van de aanwezigen. Deze bijzondere gegevens staan misschien haaks op de opdracht die we tegenkomen in Nahum 1 vers 15 want daarin worden we opgedragen onze vierdagen te vieren. Ons ‘Lang zal hij leven in de gloria’ is dus gerechtvaardigd maar hoe zit het nou met de geboortedag van God? Wij weten veel en we kunnen ook een hoop dingen voor elkaar krijgen maar soms blijft je vraag weleens onbeantwoord. Is dat erg? Nee, ik denk van niet. Het prikkelt je fantasie en het daagt je uit om verder te doorgronden naar het hoe en wat. Zo kun je ook stellen dat je God elke dag mag feliciteren met Zijn geboortedag want zonder Zijn komst is er geen schepping en leven, geen Jezus, kerst of Pasen en geen ‘ik’. God geeft inhoud aan ons leven en we mogen Hem elke dag opnieuw eren en Zijn naam groot maken!

Onze verjaardagen, het zijn momenten van terugblikken op het afgelopen levensjaar en vooruitkijken naar het komende. Zo ontvangen wij ook van God elke dag opnieuw de gelegenheid om dat wat achter je ligt, los te laten en je blik te richten op wat er komt. Ons ‘in de gloria’ voor God mag klinken zoals de engelen zongen bij Jezus komst in de velden van Bethlehem. Aan Hem alle eer want Hij heeft de tijd en ons leven in Zijn hand. God voorziet en laat ons genieten van Zijn schepping. God deelt cadeaus uit van vrede, genade en liefde. We mogen het ontvangen, uitpakken en ernaar leven. Vier het leven, geniet van de jaren die je gegeven zijn omdat God je leven geeft tot in de eeuwigheid. Eens zullen we Hem ontmoeten, zitten we aan tafel en vieren we Gods geboortedag tot in lengte van dagen. In afwachting van dat wat komt vieren we onze vierdagen en weten we ons gezien en geliefd door God onze hemelse Heer.