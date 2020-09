Amerikaanse trend waait over naar Gelderland

"Ik wil mensen een glimlach bezorgen", zegt de Wageningse. Zelf heeft ze een heftige tijd achter de rug. Afgelopen oktober werd Desiree ernstig ziek, het bleek een legionellabesmetting te zijn. Zes weken heeft ze toen in het ziekenhuis gelegen.

Schilderen voor herstel

In mei begon ze na een tip van haar zus met het beschilderen van zwerfkeien, om haar fijne motoriek te oefenen. Want die was door haar ziekte ernstig aangetast. Het schilderen bleek niet alleen goed te gaan, maar ook ontzettend leuk te zijn. Inmiddels is Desiree iedere dag wel aan haar huis-atelier-tafeltje te vinden en heeft ze al meer dan honderd gepimpte zwerfkeien gemaakt.

You Rock Wageningen

De keien die Desiree schildert, houdt ze niet voor zichzelf. Integendeel: ze verstopt ze in Wageningen om de vinder een geluksmomentje en een glimlach te bezorgen. Soms is er zelfs een prijs aan verbonden.

Iedereen kan meezoeken en meeschilderen. Op de speciale Facebookpagina You Rock Wageningen kunnen deelnemers een foto plaatsen met een hint erbij waar de steen ligt. De vinder mag de steen houden, maar ook weer opnieuw verstoppen. Zo verspreiden de vrolijke kunstwerkjes zich over heel Nederland en ver daarbuiten.

Trend in Amerika

Het beschilderen van zwerfkeien is een trend in Amerika. Maar inmiddels komt het dus ook mondjesmaat naar Nederland. In Gelderland was er voor You Rock Wageningen bijvoorbeeld al een You Rock Ede. In Wageningen doen nu ongeveer tien mensen mee met het stenen schilderen. "Ik hoop dat er nog veel meer mensen mee gaan doen, zodat we een tsunami van positiviteit kunnen verspreiden", besluit Desiree.

