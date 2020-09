Hebben alle boeren straks hun eigen energiecentrale?

Biogas is het groene alternatief voor aardgas. Het bestaat uit methaan en kooldioxide. Om de poep van de koeien op de boerderij in Hengelo om te toveren tot groen gas wordt het eerst opgevangen in een enorm vat. Daar wordt het opgewarmd tot lichaamstemperatuur. Groengasexpert René Cornelissen legt in onderstaande video uit hoe groen gas wordt gemaakt.

Biogas heeft de toekomst Groen gas expert René Corenelissen

Het hele verwerkingsproces vindt plaats op de boerderij zelf. Op het erf staat een zeecontainer met alle benodigde apparatuur aan boord. Daar wordt het biogas gezuiverd, zodat het aan de eisen voor groen gas voldoet. De kleine energiecentrale is aangesloten op het aardgasnetwerk zodat wij het gas kunnen gebruiken om mee te koken en om onze huizen warm te stoken. Het restproduct, een soort droge poep, wordt gebruikt om de akkers rond de boerderij te bemesten.

Te weinig koeien

Voor een rendabele biogascentrale zijn tenminste 200 koeien nodig. Gemiddeld hebben melkveehouders zo'n tachtig koeien op stal, waardoor de tijd dat iedere boer zijn eigen energiecentrale heeft nog ver weg is. Doordat boeren in de omgeving kunnen samenwerken, heeft het rijden op poep wel degelijk toekomst, denkt Cornelissen. Hij voorspelt dat over een aantal jaren tanken bij de boer heel gewoon is. Op dit moment rijden er in ons land amper auto's rond op biogas.

