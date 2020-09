Bijna de helft van de boswachters en groene boa's vindt dat het 'natuurtoerisme' de spuigaten uit loopt. Dat mensen er in deze coronacrisis vaker op uit trekken in de natuur zorgt voor nog meer drukte en overlast. Wat vind jij: wordt het te druk in onze Gelderse natuur?

Boswachters en groene boa's van Staatsbosbeheer, De Landschappen en Natuurmonumenten zagen het aantal recreanten in natuurgebieden de afgelopen jaren toenemen, zo bleek uit onderzoek van De Monitor. Volgens driekwart van de ondervraagden is de toegenomen drukte nadelig voor de natuur. Ook zorgt de drukte voor overlast en zien boswachters en groene boa's steeds meer afval, illegale feesten in stiltegebieden, illegaal kamperen of open vuur in kwetsbare natuur.

Ook geeft de helft van hen aan vaker gevaarlijke acties te zien, met name gericht tegen mountainbikepaden. Zo worden onder andere punaises gestrooid en kuilen gegraven. We zijn benieuwd wat jij merkt van de drukte in onze Gelderse natuur. Wat vind jij: wordt het te druk? Laat het weten!