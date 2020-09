Zelhemse voetballer overlijdt na onwelwording op het veld

De Zelhemse voetbalvereniging ZZC '20 is dit weekend opgeschrikt door het tragisch overlijden van een actief lid. De 42-jarige speler werd zaterdag onwel tijdens een wedstrijd tegen VVG '25 uit Gaanderen en bezweek later aan de gevolgen daarvan.

De nieuwe voetbalclub uit Zelhem, die midden juni opgericht werd uit een fusie van vv Zelhem en zsv Zelos, laat het overlijden via social media weten. "Dit tragische voorval heeft uiteraard bijzonder veel impact op het gezin, de familie, (oud-)teamgenoten en andere naaste betrokkenen", aldus de voetbalvereniging. "Wij wensen hen veel sterkte in de komende periode." De 42-jarige man speelde in het zevende elftal van de vereniging. “Het is een hecht team, zowel binnen als buiten het veld, dat zich ook inzet voor de club als het gaat om activiteiten of kluswerkzaamheden", vertelt voorzitter Wouter Luimes in het sportprogramma van REGIO8. "Je kunt begrijpen dat het veel betekent voor direct betrokkenen.”

De club geeft aan dat vanwege het droevige nieuws de geplande activiteiten op het sportpark tijdelijk worden stilgelegd: "Dit betekent dat er tot en met vrijdag niet getraind of gespeeld zal worden en dat de kantines voor algemeen gebruik gesloten zullen zijn." Ook zal de geplande sportinstuif van woensdag zal niet doorgaan. In overleg met de familie zal de vereniging de komende week stil staan bij het overlijden van het clublid, aldus Luimes: "Voor leden is er gelegenheid om in het clubhuis bij elkaar te komen en gevoelens met elkaar te delen. We zullen als interim-bestuur hier ondersteuning aan geven."