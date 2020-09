Vijf ton subsidie voor wolvenbescherming, maar bijna geen aanvragen

Er zijn pas vier aanvragen ingediend. Op de Veluwe komen 600 schapenhouders hiervoor in aanmerking. De provincie had meer aanvragen verwacht, ook omdat er veel aandacht voor is geweest en omdat de wens er was om de subsidie snel te regelen. Eerder deden al tien veehouders mee aan een pilot, die hebben al wel maatregelen genomen.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Alleen schapen en geiten

Gedeputeerde Peter Drenth van de provincie is verrast dat er nog zo weinig aanvragen zijn. "De subsidieregeling is er al een maand, maar er zijn nog maar vier aanvragen. Dat valt een beetje tegen. We gaan via de bekende kanalen voor schapen-en geitenhouders nogmaals duidelijk maken dat de regeling is opengesteld. Voor andere dieren geldt het nog niet. We weten dat er ook een vraagstuk kan zijn rondom pony's, dus dit zal nog wel in beweging blijven."

Dit jaar vijf ton

De vier ingediende aanvragen zijn van grote schapenhouders. Er zijn ook veel schapenhouders met maar tien schapen. De wolvencommissie is bezig om eind september informatiebijeenkomsten te organiseren. Er is dit jaar in totaal vijf ton beschikbaar en volgend jaar zelfs zes ton.

Noodkit

Het gaat nu vooral om de Veluwe. "Dat is aangewezen als het leefgebied van de wolf. Het Rivierengebied nog niet, daar zijn het rondtrekkende wolven. Maar we hebben wel een noodkit, met nood-afrasteringen."