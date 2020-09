Van wie is de Veluwe? Zorgen om drukte in het bos

Dat blijkt uit onderzoek onder 158 boswachters en groene boa's door De Monitor, het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV. De boswachters en boa's hebben het aantal recreanten in natuurgebieden in de afgelopen jaren zien toenemen, terwijl het coronavirus deze zomer bovendien voor nog meer drukte én overlast zorgt dan voorgaande jaren.



Bekijk deze beelden uit augustus. De tekst gaat eronder verder.



Afval op de Noord-Veluwe

Boswachter Lennard Jasper op de Noord-Veluwe voor Staatsbosbeheer - zag deze zomer vooral grote problemen met afval in de natuur. Jasper: “Dat was al een probleem, maar dit jaar is het echt niet te geloven. Als ik de afgelopen maanden niets had opgeruimd, was de Veluwe gewoon een bende of een zwijnenstal geworden”, vertelde hij aan de onderzoekers.

Volgens Jasper lieten groepen die samenkwamen hun rotzooi slingeren in het gebied waar hij werkzaam is. “Maar ook langs wandel- en fietspaden werd structureel meer afval achtergelaten.”

Nieuwe overlast sinds corona

Van alle boswachters en groene boa’s geeft 83 procent aan dat de extra drukte voor nieuwe overlast heeft gezorgd, zoals afval, illegale feesten in stiltegebied, korte lontjes van de recreanten, kamperen op plekken waar dat niet is toegestaan en het stoken van open vuur in kwetsbare natuur. 94 procent van de ondervraagden vindt ook dat er meer publiek geld beschikbaar moet komen voor handhaving in de natuurgebieden.

De coronazomer is volgens Lennard Jasper niet representatief voor eerdere zomers, maar wel ‘de druppel die de emmer een beetje deed overlopen’. Jasper: “Ik begrijp heel goed dat Nederlanders de buitenruimte opzochten en hier op de Veluwe op vakantie gingen, maar de drukte en het gedrag die dit met zich meebracht was soms echt niet in orde. En ook niet passend bij hoe we met onze Nederlandse natuur, die toch al onder druk staat, om zouden moeten gaan.”

Gevaarlijke pesterijen

De ondervraagde boswachters en groene boa’s hebben de indruk dat het in de afgelopen jaren sowieso drukker is geworden in de natuur. En dat zorgde ook vóór corona al voor overlast en conflicten tussen recreanten onderling. De helft van de boswachters en groene boa’s geeft aan dat zij in de afgelopen twee jaar in hun natuurgebied te maken hebben gehad met gevaarlijke acties tussen recreanten onderling. Veel van deze acties hebben te maken met verzet tegen mountainbikepaden, zo blijkt uit hun antwoorden. Op die paden worden punaises of glasscherven gestrooid, kuilen gegraven of zelfs ijzerdraad gespannen om de onvrede tegen dergelijke routes kenbaar te maken.

De vragenlijst is ingevuld door 158 boswachters en groene’s boa’s uit het hele land en afgenomen gedurende de coronazomer.

Veluwe onder de loep in 'De Monitor'

In de uitzending van De Monitor van maandagavond 7 september vraagt Veluwebewoner en boswachterszoon Jaap van den Born zich af waarom hij overal mountainbikeroutes en andere paden ziet verschijnen in zijn geliefde bos. Van wie is die natuur eigenlijk? De Veluwe trekt jaarlijks twee miljoen vakantievierders uit binnen- en buitenland. Hoe kunnen hier recreatiedrukte, economische belangen en natuurbescherming samengaan? De Monitor wordt 7 september, 22:15 uur uitgezonden op NPO2.

