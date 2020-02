Speciaal detachement Canadese leger loopt mee

Negen gewonde Canadese militairen staan daarin centraal. Deze militairen hebben een arm of een been verloren of last van een posttraumatische stress-stoornis. Ze hebben gediend in Afghanistan of zijn gewond geraakt tijdens oefeningen in eigen land.

Doel van het leger is zo te laten zien hoe belangrijk het revalidatieproces is voor militairen. De vierdaagse is voor deze militairen therapeutisch van belang om te zien wat ze nog kunnen. Meedoen is belangrijker dan uitlopen. (audio)