Elburg werkt aan vergroten veiligheid fietsers

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om het fietsen in de gemeente Elburg comfortabeler en veiliger te maken. De fietsstroken op de Bovenweg in 't Harde, het afzonderlijke fietspad bij een druk punt aan de Haven en de aanpassingen bij de Oostelijke Rondweg zijn daarvan goede voorbeelden.

De ChristenUnie in Elburg heeft bij de vaststelling van het coalitieprogramma ingezet op goede fietsverbindingen, het verbeteren van de oversteekpunten van provinciale wegen en het stimuleren van veilig fietsen.

Het college stelde het uitvoeringsprogramma ‘Ga toch fietsen!’ op en wil dat nu bespreken met de gemeenteraad.

Raadslid Jan Karreman van de ChristenUnie zegt: "Er zijn al kleine stappen gemaakt. Voor nu is het belangrijk dat er verdere maatregelen worden genomen om de oversteekbaarheid van de provinciale wegen te verbeteren."

'Inwoners voelen zich onveilig'

De fractie sprak met inwoners. "Vaak hoorden we dat ze zich onveilig voelen bij het oversteken van het zebrapad op de Eperweg op 't Harde nabij de Eikenlaan en de Zuiderzeestraatweg in Doornspijk", gaat Karreman verder. "Ik ben dan ook blij dat er met de provincie gesprekken plaatsvinden om het zebrapad op 't Harde beter te verlichten en meer zichtbaar te maken en om een verkeersregelinstallatie te realiseren in Doornspijk.”

Vooruitgang wordt geboekt met het oplossen van fietsknelpunten. Fractievoorzitter van de ChristenUnie in Elburg Han Dickhof: "Al lange tijd is ons bekend dat fietsers en wandelaars zich niet veilig voelen op de route Schiksweg, Diepesteeg, Stoopschaarweg en Gerichtenweg. Gelukkig wordt er hier nu ook ingezet op een verkeersveiliger situatie. En het fietspad aan de Bovenweg moet natuurlijk nog doorgetrokken worden naar de Klaterweg. De kans dat dit gaat lukken is weer toegenomen.”

Meer oplaadpunten voor e-bikes

In het fietsplan staat dat ook geïnvesteerd wordt in het vergroten van fietsstallingen, in extra oplaadpunten voor elektrische fietsen, het verwijderen van onnodige paaltjes en speciale dagen voor mensen met een e-bike in het kader van bewust fietsen.

Het college wil in 2021 starten met het investeren in een fietsveiligere omgeving.