Jan Terlouw krijgt eigen fontein in Duiven

Eigenlijk zou de waterfontein al op 5 mei door Terlouw zelf worden onthuld, maar de coronamaatregelen staken daar een stokje voor. De fontein komt er als eerbetoon van de Liemerse stichting Hope XXL, waar Terlouw een belangrijke rol heeft gespeeld bij de oprichting.

"In Zuid-Afrika hadden ze Nelson Mandela, wij hebben Jan Terlouw. Hij is toch een beetje het geweten van Nederland'', vindt Chris van de Ven van Hope XXL. Het water spuit de lucht in als eerbetoon aan 75 jaar vrijheid.

Bekijk de video. Tekst gaat daaronder verder.

'Hoogste drijvende fontein'

Volgens stichting Hope XXL is de Jan Terlouw Fontein niet alleen de hoogste van Gelderland, maar ook de grootste drijvende fontein van Nederland. "In de Efteling hebben ze er ook eentje, maar dat is in sprookjesland'', lacht Van de Ven, die daarom de fontein in Duiven als hoogste van het land ziet. Ook Limburg heeft een fontein, met een spuithoogte van 100 meter.

De fontein in Duiven voorkomt dat er blauwalg in de plas in het Horsterpark komt. Om de tachtig minuten spuit de fontein.

