Buurtbewoners zelf in actie voor rookvrije speeltuin

Een sigaret opsteken in de speeltuin. Terwijl niemand die je er naar zou vragen een slecht voorbeeld zou willen geven, gebeurt het in de praktijk nog steeds. En daar wilden de kinderen en hun ouders in de Fuutstraat in Velp wat aan veranderen. De gemeente Rheden omarmde het idee en vanaf maandag is de speeltuin officieel rookvrij.

Sinds 1 augustus zijn alle schoolpleinen rookvrij. Tot die tijd mochten ouders, docenten en leerlingen nog gewoon een sigaretje opsteken op het plein. Nu zij dat niet meer mogen is de vrees bij de bewoners van de Fuutstraat dat jongeren en ouders nog meer in de speeltuin gaan roken. "We hebben hier twee scholen in de buurt, en je ziet al dat jongeren hier op weg naar de supermarkt stoppen om even te hangen", zegt bewoonster Maartje Poerink. Zij wilde daarom koste wat kost zo snel mogelijk ook de speeltuin rookvrij krijgen.

Compleet plan nodig

Maar zo makkelijk ging dat niet. "Ik dacht dat het een kwestie was van een bord aanvragen, maar dat werkt zo niet, kwam ik achter. Er moest een heel plan ingediend worden." Het contact met de gemeente verliep goed volgens Maartje. "Ik kwam in contact met een super-enthousiaste medewerker, die op het idee kwam op er een grote opening van te maken. Iets meer dan in eerste instantie mijn bedoeling was, maar wel heel leuk, want de kinderen zijn er echt helemaal mee bezig." Zo komt de wethouder de rookvrije speeltuin maandag officieel openen.

Toch is de vraag of de bordjes de rokers ervan gaan weerhouden om een sigaret op te steken bij de speeltuin. "We zullen mensen daar dan echt zelf op een positieve manier op aan moeten spreken", zegt Poerink daarover. "Sociale controle is dat, maar zo moet het wel, dat echt het gedrag verandert."

Na schoolpleinen, nu de speelplekken

Volgens de Rookvrije Generatie, een initiatief van de Hartstichting, KWF en het Longfonds, is momenteel de helft van alle speeltuinen die vallen onder een speeltuinvereniging rookvrij. Doel is om alle speelplekken in Nederland in 2025, net als de schoolpleinen, rookvrij te krijgen. Tot die tijd zal het van buurtbewoners zelf moeten komen om net zoals in Velp de speeltuin te ontdoen van paffende ouders en jongeren.