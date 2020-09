'Gaan met die banaan'; Tonnie (75) heeft weer een plek voor haar daklozen

Een mooie muurschildering, gemaakt door een van haar jongens én roodgeblokte gordijntjes die het heel gezellig maken. Tonnie van den Herik (75) is apetrots op haar nieuwe opvang voor dak- en thuislozen. Zondagmiddag werd de opvang aan de Beekstraat in Arnhem officieel geopend.

Als een kind dat net een groot verjaardagscadeau heeft gekregen, loopt Tonnie door haar nieuwe stulpje: "Als kind ben ik te vondeling gelegd, ik heb nooit een vaste plek gehad, maar hier blijf ik tot ik sterf."

Deze opvang is ook heel belangrijk voor haar, maar natuurlijk vooral voor wat zij "haar jongens" noemt. Die op zondag, als er weinig open is, toch samen kunnen komen. Tonnie haar motto is 'gaan met die banaan'. Er hangt een tros plastic bananen aan haar rollator en overal in het nieuwe pand zijn bananen te zien.

'Leef alsof het je laatste dag is'

"Ik ben 75, en weeg 42 kilo. Geen idee of ik de 76 haal. Leef je leven alsof het je laatste dag is. Deze jongens zijn mijn medicijn." Al ruim 35 jaar bekommert de ridder in de Orde van Oranje-Nassau zich om dak- en thuislozen in Arnhem. Jarenlang deed ze dat dag in dag uit. De laatste jaren op zondagmiddag. Ze is al een tijd op zoek naar een nieuwe vaste plek. Dat deze er nu is, in het centrum van Arnhem, maakt haar heel gelukkig.

Enorme muurschildering

"Als Tonnie je iets vraagt, dan help je haar, " aldus James Kwast. Hij weet heel goed wat het is om dakloos te zijn. Hij heeft nu zijn zaakjes helemaal op orde en probeert voet aan de grond te zetten in kunstwereld. Dus toen Tonnie haar vroeg om een enorme muurschildering te maken, ging hij gelijk aan de slag. En Tonnie, die is ook op het kunstwerk apetrots.

