Ole Romeny belooft doelpunten voor NEC: "In de dubbele cijfers"

Het is dringen voorin bij NEC. Daarom is Ole Romeny ook niet langer zeker van een basisplaats.

De 20-jarige aanvaller ondervindt in de spits concurrentie van Rangelo Janga, die de voorkeur lijkt te krijgen. En op de flanken is het ook druk met Jonathan Okita, Ayman Sellouf, Anton Fase en Elayis Tavsan. "Er zijn veel jongens die het goed doen inderdaad. De trainer bepaalt. Ik doe mijn ding in de training en probeer in de wedstrijd in mijn spel te komen. Ik hoef het niet te bepalen, ik doe de opstelling niet. "

Romeny was in de voorbereiding nog nummer één in de spits. "Ik ben niet tevreden, want ik had sowieso meer moeten scoren. We speelden tegen ploegen met veel man achterin. Daar had ik het af en toe wel lastig mee, want hoe kom je dan aan de bal als de ruimtes zo klein zijn. Ik moet gewoon meer gaan scoren, daar focus ik mij op."

Hij zal waarschijnlijk een positie op de flank moeten veroveren. "Ja, dat kan ik ook. Een vrije rol, half op het middenveld. Aan de bal komen en dan kom ik ook in mijn kracht. Wat ik tot nu toe heb laten zien, is nog niet wat ik kan. Ik moet de juiste mindset krijgen. Vorig jaar heb ik acht goals gemaakt, terwijl de competitie nog niet helemaal afgelopen was. Ik moet zorgen dat ik nu in de dubbele cijfers kom. Ik weet dat ik dat kan."