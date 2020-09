Helft coronapot provincie op, 'iets extra's' voor dorpshuizen

De coronapot van de provincie Gelderland met 50 miljoen euro is inmiddels voor de helft op. Zo'n 25 miljoen euro is uitgegeven of bestemd.

Het geld ging onder meer naar cultuur en de economie. Voor de dorpshuizen lijkt financiële hulp aanstaande. Gedeputeerde Jan Markink zegt tegen Omroep Gelderland dat er iets 'extra's aankomt' voor dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen, maar dat betekent niet dat de geldkraan opengaat. "Het dient echt als overbrugging naar de toekomst. Wat schiet je er mee op als je iets subsidieert wat over een halfjaar misschien alsnog klaar is?"

Veel dorpshuizen in zwaar weer

Uit een inventarisatie van Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen kwam voor de zomer naar voren dat de helft van de dorpshuizen in financieel zwaar weer is beland door de coronacrisis of dat de gevolgen nog niet goed te overzien zijn. De dorpshuizen moesten op slot om het coronavirus in bedwang te houden.

De provincie was toen terughoudend, nu lijkt de welwillendheid er wel te zijn, al maakt Markink de kanttekening dat niet alles overeind gehouden kan worden. Zo wordt gekeken of de dorpshuizen alleen door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen of dat er daarvoor al problemen waren. "Misschien zat er voor de coronacrisis bij sommige dorpshuizen al spanning op de exploitatie", aldus Markink.

De provincie denkt dat de bodem van de pot van 50 miljoen in oktober/november bereikt is. Bij de begroting - aan het einde van dit jaar - wil de provincie kijken of er meer geld nodig is.