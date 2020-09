Melissa de Haan tweede na eerste dag NK Meerkamp

Melissa de Haan uit Apeldoorn kende een sterke eerste dag op het NK Meerkamp in Emmeloord. De Apeldoornse atlete staat tweede in het klassement.

Ze heeft bijna tweehonderd punten minder dan titelverdedigster Anne van de Wiel. De Haan won het hoogspringen en was tweede bij het kogelstoten. Haar plaatsgenote Daniëlle Spek is zesde in de stand. Vorige week werd ze nog nationaal kampioen hinkstapspringen.

Bij de mannen is Léon Mak (foto) uit Heerde goed bezig. Hij staat vierde, maar heeft de tweede plaats nog in zicht. De atleet uit Heerde werd vandaag twintig jaar. "Ja, vandaag is mijn verjaardag. Erg leuk om jarig te zijn met zo'n wedstrijd. Dat maakt het feestje nog wat groter. Ik begon goed met de sprint, ver was prima, kogel was prima en hoog ging eigenlijk ook goed. En nog knallen op de 400 meter."