Vitesse 'absoluut klaar' voor de competitie

"Ik denk dat we klaar zijn voor de competitie ja. Als ik zie dat we bepaalde, belangrijke, spelers missen, dan hebben we het goed gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat we er absoluut klaar voor zijn", zo stelde de trainer na afloop.

Toch was dat in de laatste oefenwedstrijd nog niet altijd even goed te zien. Vitesse had het in fases behoorlijk lastig met de Duitsers. "Het was ook een interessante test. Een tegenstander die agressief speelt en met de beste namen speelden. Dat was een uitdaging voor ons. Natuurlijk had ik na de 1-0 willen zien dat we zouden winnen, maar ik kan leven met een 2-2. Volgende week moet het wel anders zijn."

'Nu moeten we gaan winnen'

Daar is verdediger Jacob Rasmussen het mee eens. De jonge Deen speelde een prima voorbereiding en zaterdag stond hij weer zijn mannetje en wist hij ook nog te scoren. "Ja, voor mij was het een prima voorbereiding. We hebben 9 wedstrijden gespeeld, dat waren er veel. We hebben dan wel niet verloren, maar wel heel veel gelijk gespeeld. Nu moeten we die wedstrijden ook eens gaan winnen. Laten we beginnen bij volgende week", zo sprak de verdediger.



Dan speelt Vitesse de eerste competitiewedstrijd bij RKC. Rasmussen vindt het nog moeilijk om te zeggen of Vitesse daar klaar voor is. "Mijn indruk is dat we er klaar voor zijn", zegt hij vertwijfeld. "Nee, ik ben ervan overtuigd hoor. Maar je kunt goed zijn in de voorbereiding, maar in de competitie niet. Dat is altijd afwachten."