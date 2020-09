Staatsieportret Overbetuwe moet opnieuw door baard Willem-Alexander

Een jaar lang had ze eraan gewerkt. En het ontwerp van haar staatsieportret van koning Willem-Alexander wás al goedgekeurd door de gemeente Overbetuwe en zelfs al in was gegoten. Maar toen kreeg Maria Stams de schrik van haar leven: "Meneer de koning verscheen met een baard".

"We hebben een hele poos gewacht", aldus Stams. "Was de baard misschien tijdelijk? Maar in februari kreeg ik een mailtje van de gemeente Overbetuwe: de baard was blijvend. Ze wilden graag dat ik het portret aanpaste."

Baard eraan maken was geklungel

De Limburgse kunstenares was niet meteen in paniek. "Ik dacht gewoon een baard eraan te maken. Maar dat was geklungel. Niet alleen zijn baard was gegroeid, ook de haren waren minder plat. Het was meer springerig. Het accent op zijn hoofd lag anders. Het was gewoon een heel andere kop."

Bekijk hier hoe het nieuwe staatsieportret eruit komt te zien:



Primeur

Het nieuwe beeld is waarschijnlijk het eerste staatsieportret van Willem-Alexander mét baard. Net zoals Maria eerder het allereerste portret van onze vorst maakte. Een dag voor zijn inhuldiging werd dat onthuld in de raadzaal van Kerkrade. De Rijksvoorlichtingsdienst liet vorig jaar weten geen aanleiding te zien om nieuwe staatsieportretten te laten maken.

Het staatsieportret voor Overbetuwe is klaar. Het staat in een kluis, met baard en al, te wachten om dinsdag te worden onthuld in de raadzaal in Elst. Nu maar hopen dat ie z'n baard er niet weer af scheert? "Nee hoor", zegt Stams. "Ik zou de kop nog wel twintig keer opnieuw op kunnen zetten. Met alle plezier."