Burgemeester sluit café in Wezep na steekpartij waarover niemand wil praten

Café De Passage in Wezep blijft tot en met woensdag gesloten na de steekpartij van vrijdagavond. Dat heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek besloten. Woensdag wordt bekeken of het café weer open kan.

Vrijdag raakten vijf jongemannen gewond bij een steekpartij in of rond café De Passage aan de Zuiderzeestraatweg. Het gaat om vier mannen uit Wezep (18, 20, 21 en 21 jaar) en een 45-jarige man uit Kamperveen. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis. Wat er aan de hand is, lijkt niemand te kunnen vertellen. De kroegbaas wil niet praten met een verslaggever van Omroep Gelderland.

Slachtoffer zoon van eigenaar verbrand huis

Jan Fijn, de vader van een van de gestoken jongens, wil dat wel. Een van de vijf gewonden van de steekpartij is zijn 21-jarige zoon Dennis. Het huis van Jan Fijn aan het Meidoornplein ging twee weken eerder in vlammen op ging. "Maar dat heeft niets met elkaar te maken", verzekert Fijn.

"De brand bij ons was kortsluiting en heeft hier geen verband mee", zegt Fijn. "Dit is gewoon laf, met zo'n mes. Ik weet ook niet waarom iemand met een mes naar een café gaat."

Zijn zoon Dennis heeft een snijwond van 20 centimeter lang, en op sommige plaatsen 3 centimeter diep, vertelt Jan. Dennis mag later zaterdag, nadat de recherche is geweest, weer naar huis.

Verkeerd moment, verkeerde plek

Een ander slachtoffer, de 21-jarige Jordy uit Wezep, is net van de intensive care naar een gewone afdeling gebracht, vertelt zijn moeder Kim. "Mijn zoon heeft hier niks mee te maken", zegt ze zaterdagmiddag. "Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek en werd toen in elkaar geslagen en neergestoken." Zijn long is geraakt. En hij moet nog in het ziekenhuis blijven.

Onderzoek gaat verder

De politie kan alleen wat feiten melden, zoals dat er vijf gewonden waren en dat er een inwoner van Hattem is aangehouden. De recherche deed verder onderzoek in de buurt met wijkagenten en probeert camerabeelden te achterhalen. Ook is de mogelijk vernielde auto die vrijdag in beslag is genomen, verder onderzocht.

