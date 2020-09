NEC'er Çulhaci had graag tegen Robben gespeeld

De linksback speelde zijn eerste minuten tegen FC Groningen en had Arjen Robben als directe tegenstander kunnen hebben. "Ergens zou je dat wel willen, dat zou toch een mooi moment zijn in mijn carrière. Maar voor mij is het vooral belangrijk om weer wedstrijdminuten te maken, want dat was alweer een tijdje geleden. En ik moet ook wennen aan de jongens, want we moeten elkaar toch leren kennen."

"Ik wil mezelf hier zo goed mogelijk ontwikkelen. Deze wedstrijd was ons niveau de eerste helft niet zo goed en van mezelf verwacht ik ook beter. NEC wil top vijf halen, daar sluit ik mij ook bij aan. Nijmegen is een mooie stad, gezellig ook. Ik ben een huis aan het zoeken. Het team heeft me goed opgevangen, dus ik ben er blij mee."