Vitesse-trainer Letsch gaat experimenteren en laat Gong minuten maken

Vitesse-trainer Thomas Letsch gaat zaterdag in de oefenwedstrijd tegen SV Darmstadt 98 experimenteren op het middenveld. Dit doordat spelers als Sondre Tronstad en Matus Bero niet mee kunnen spelen. "Dit is de kans om andere combinaties op het middenveld uit te proberen", stelt de trainer. Daarnaast gaat Hilary Gong voor het eerst sinds lange tijd weer minuten maken.

Volgende week start de competitie voor Vitesse met een uitwedstrijd tegen RKC. Normaal gesproken zou deze laatste oefenwedstrijd dus een generale repetitie zijn, maar door de interlandperiode kan trainer Thomas Letsch niet met zijn sterkste team op de proppen komen. "Het is inderdaad niet de perfecte tijd om spelers bij hun nationale team te hebben. Maar ja, dit is de situatie voor elke club. Aan de andere kant moeten we ook blij zijn dat deze spelers worden opgeroepen voor hun team. Er zijn altijd twee kanten van de medaille."

En dat geldt helemaal voor de spelers die de trainer nog moeten overtuigen van hun kwaliteiten. "Een paar spelers krijgen de kans om zich richting de basiself te vechten. Door het ontbreken van Sondre Tronstad en Matus Bero krijgen spelers als Patrick Vroegh en Thomas Bruns nu de kans. Daarnaast kunnen we nu wat verschillende combinaties op het middenveld uitproberen. Daar krijg ik nu de kans voor."

Ook de rappe aanvaller Hilary Gong krijgt eindelijk een kans om zich te laten zien. De aanvaller die, in 2017, voor meer dan een miljoen euro werd gekocht van AS Trencin was meer geblesseerd dan dat hij kon voetballen. Laatst kreeg hij ook nog last van corona, maar inmiddels is de Nigeriaan hersteld. "Hij gaat dus ook minuten maken, niet te lang overigens", stelt Letsch.

Selectie rond

De nieuwste aanwinst Idrissa Touré gaat nog niet spelen. Hij is nog niet fit genoeg. Maar met hem erbij heeft Letsch zijn selectie wel rond. "Ik ben tevreden. Hij is een lange en fysieke speler. Een andere middenvelder die we al hadden en hij kan op meer posities spelen. Nu hebben we achterin ook meer keuze. Daar is hij niet de eerste optie, omdat we Danilho Doekhi, Jacob Rasmussen, Thomas Hajek en Riechedly Bazoer ook al hebben, maar hij heeft genoeg snelheid en fysiek. Hij kan ook goed koppen, dus hij kan daar prima spelen."

Er hoeven dus geen nieuwe spelers meer bij vindt Letsch. "We hebben de spelers die we wilden. Maar niemand weet wat er gebeurt als spelers niet blij zijn met hun situatie en weg willen. Maar ik ben absoluut blij met wat we nu hebben."