Met een lach én een traan; Circus Bolalou geeft weer voorstellingen

"Onze kameel is dinsdag overleden", vertelt Steffie Rutten, eigenaresse van Circus Bolalou. "Dat vinden we natuurlijk heel erg en ook dat de andere kameel nu alleen is. Ze waren maatjes vanaf dat ze klein waren. Wij hebben ze met de fles grootgebracht. Het is nu voor ons net alsof een van onze baby's is doodgegaan". Waar het dier aan overleden is, is niet duidelijk. "We zijn wel hard op zoek naar een nieuwe, want een kameel is een kuddedier".

'Ontzettend zin in'

Ondanks de dood van de kameel staat vrijdagavond vooral in het teken van de voorstelling. "We staan al vanaf maart stil, dus wij hebben er ontzettend veel zin in", zegt Steffie. "Het is echt een opluchting, een gevoel van wauw!". Ze is maanden bezig geweest met de coronamaatregelen en het aanvragen van een vergunning. "We hebben veel overlegd met andere circussen. Wat kun je het beste doen, hoe moet je het aanpakken met die anderhalve meter afstand en hoe doe je de looproutes".

Omarmd door het dorp

Het circus bouwde het afgelopen half jaar een warme band op met Laren. De dorpsbewoners hebben Bolalou helpen overleven in een tijd waarin er geen geld binnenkwam. Zo zamelden lokale ondernemers eten in voor de circusdieren. De Larense Accordeonvereniging trad op in de circustent. De opbrengst ging naar het circus.

Bolalou geeft nog tien voorstellingen in Laren. Daarna trekt het circus verder naar Deventer en Zutphen. Steffie: "De komende drie weken zijn we aan het werk, hopelijk daarna ook. Het is altijd spannend bij welke gemeente je een vergunning kunt krijgen en bij welke niet. Maar we doen ons best om tot het einde van het jaar hier en daar op nog wat plekken te kunnen optreden".

